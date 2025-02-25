Трава — не значит газон. Пермяк добился отмены штрафа за неправильную парковку

Градозащитник Денис Галицкий, который представлял интересы мужчины, обратил внимание суда на то обстоятельство, что по Правилам благоустройства газоном является озелененный участок земли с открытым грунтом в определенных границах. Это значит, что требуются документы, которые устанавливают расположение газона. Спорная территория, как оказалось, определенных границ не имела и служила подъездом к мусорной площадке неподалеку.