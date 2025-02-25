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Posted 25 февраля, 12:26

Published 25 февраля, 12:26

Modified 25 февраля, 12:28

Updated 25 февраля, 12:28

Пермяк добился отмены штрафа за неправильную парковку

Трава — не значит газон. Пермяк добился отмены штрафа за неправильную парковку

25 февраля 2025, 12:26
Фото: 1MI.

Пермяк добился отмены штрафа за неправильную парковку

Лазейка скрывалась в правилах благоустройства.

Пермский общественник и градозащитник Денис Галицкий выиграл суд по делу об административном правонарушении, заведенному на автовладельца из-за парковки на территории, принимаемой за газон. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

История началась с того, что водитель поставил автомобиль на участке земли, засыпанном щебнем и с проросшей травой. Власти города сочли это достаточным основанием для наложения на него штрафа за неправильную парковку. Взыскание составило тысячу рублей. Автовладелец направил жалобу на решение суда.

Градозащитник Денис Галицкий, который представлял интересы мужчины, обратил внимание суда на то обстоятельство, что по Правилам благоустройства газоном является озелененный участок земли с открытым грунтом в определенных границах. Это значит, что требуются документы, которые устанавливают расположение газона. Спорная территория, как оказалось, определенных границ не имела и служила подъездом к мусорной площадке неподалеку.

Приведенные доводы оказались убедительными. Пермский краевой суд прекратил производство по настоящему делу в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление, а предыдущие решения суда о штрафе отменил.

Сам Денис Галицкий считает, что выигранное дело создает прецедент. Теперь, по его словам, для наложения штрафа придется доказать, что место парковки имеет установленные границы в статусе газона. Также муниципалитету придется корректно устанавливать тип объекта озеленения, надеется градозащитник.

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#Суд#Штраф#Транспорт#Парковка#Газон
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