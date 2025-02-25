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Posted 25 февраля, 06:26

Published 25 февраля, 06:26

Modified 25 февраля, 06:28

Updated 25 февраля, 06:28

Участникам летнего пермского забега вручат бетонные медали

Участникам летнего пермского забега вручат бетонные медали

25 февраля 2025, 06:26
Фото: 1MI.
13 июня в Перми состоится большой культурный забег.

13 июня в Перми состоится большой культурный забег, который называется «РУТС», сообщил в соцсетях мэр Эдуард Соснин. Мероприятие проходит по всей стране ежегодно. В этом году именно Пермь принимает главный забег страны.

Организаторы приготовили для бегунов два маршрута: большой (около 10 км) и малый (около 5 км). Путь пройдет через знаковые места Перми. Для каждого города «РУТС» записывает уникальный аудиогид.

«Этот забег — не соревнование на скорость, а возможность в комфортном темпе насладиться бегом, красотой города и атмосферой белых ночей. Каждый финишер получит уникальную медаль из бетона и завтрак настоящего бегуна», — пишет Соснин.

В прошлом году в забеге приняли участие более тысячи человек. Дистанция проходила по набережной Камы, закулисью Оперного театра, памятники медведю и соленым ушам, а также Органный зал. Регистрация на предстоящий забег откроется в марте.

Напомним, уже идет прием заявок на Международный осенний марафон. В этом году мероприятие пройдет 6–7 сентября.

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#Спорт#Забег#Эдуард соснин
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