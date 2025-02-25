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Posted 25 февраля, 13:37

Published 25 февраля, 13:37

Modified 25 февраля, 13:39

Updated 25 февраля, 13:39

На севере Пермского края бродячие собаки напали на женщину

В Красновишерске бездомные собаки напали на пожилую женщину

25 февраля 2025, 13:37
Фото: Изображение Midjourney.

На севере Пермского края бродячие собаки напали на женщину

Пострадавшая госпитализирована, идет проверка обстоятельств происшествия.

Прокуратура организовала проверку по факту нападения собак на пожилую женщину в Красновишерске. Трагедия произошла вчера, 24 февраля, отмечают в ведомстве.

По предварительным данным, в районе дома № 48 по ул. Толстова стая агрессивных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования, отмечают в прокуратуре.

Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.

Заметим, что по данным краевого минздрава, Красновишерский городской округ является лидером по числу покусов на 100 тыс. населения в регионе. Так, в прошлом году в округе зафиксировано 61 случай нападения собак на человека или 346,5 случаев на 100 тыс. человек. Последние три года этот показатель только растёт. В 2022 году покусанных в округе было 23, а в 2023 году — уже 30.

За 2024 год в Перми отловили более 1,4 тысячи безнадзорных собак. Такие данные приводит пресс-служба администрации города.

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#Происшествия#Прокуратура#Красновишерск
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