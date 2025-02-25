В новом пермском приюте смогут проживать до тысячи животных

В рамках субсидии из краевого бюджета была оборудована новая площадка муниципального приюта на улице Верхнемостовой, 38. В новом приюте можно будет разместить более одной тысячи животных. На площадке приюта обустроен ветеринарный пункт для лечения и осмотра животных, организована большая зона для выгула и социализации собак, установлено более 200 вольеров, которые состоят из крытой утепленной и открытой огороженной частей. Кроме этого, в городе продолжает работу и приют на улице Верхне-Муллинская, 106а, который был построен в 2020 году. На данный момент там содержится 348 животных.