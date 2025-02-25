В новом пермском приюте смогут проживать до тысячи животных

Posted 25 февраля, 15:50
Published 25 февраля, 15:50
Modified 25 февраля, 15:52
Updated 25 февраля, 15:52
В Перми завершился переезд животных из приюта на улице Соликамской, 271 на новую площадку по улице Верхнемостовая, 38. Об этом сообщают в пресс-службе пермской мэрии.
В переезде принимали участие сотрудники МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев», волонтеры. Транспортировка животных проходила под надзором ветеринарного врача учреждения. На новую площадку перевезли 299 животных. Сейчас они привыкают к новой обстановке и изучают территорию.
Приют на улице Соликамской, 271 был построен в 2002 году и рассчитан на размещение 350 животных, напоминают в мэрии. Со временем площадка морально устарела и появилась необходимость в создании нового большого приюта, который будет отвечать современным требованиям и стандартам.
В рамках субсидии из краевого бюджета была оборудована новая площадка муниципального приюта на улице Верхнемостовой, 38. В новом приюте можно будет разместить более одной тысячи животных. На площадке приюта обустроен ветеринарный пункт для лечения и осмотра животных, организована большая зона для выгула и социализации собак, установлено более 200 вольеров, которые состоят из крытой утепленной и открытой огороженной частей. Кроме этого, в городе продолжает работу и приют на улице Верхне-Муллинская, 106а, который был построен в 2020 году. На данный момент там содержится 348 животных.
Создание новых площадок позволяет увеличить количество мест для содержания животных без владельцев и, как следствие, уменьшать их число на улицах города. C 2022 года происходит заметное снижение наблюдаемой численности животных без владельцев. В 2024 году специалисты службы по обращению с животными без владельцев было отловлено 1432 животных, в 2023 году — 1304, в 2022 году — 1333, сообщают в мэрии.