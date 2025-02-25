В Перми приставы забрали у нерадивой матери четырёхлетнего больного сына

Ранее стало известно, что 33-летняя жительница Перми ненадлежащим образом исполняла свои обязанности. У ее сына имелось врождённое заболевание, при котором необходимо постоянное лечение и наблюдение врачей. Но женщина не обращалась за медицинской помощью и не исполняла предписания специалистов. При этом ранее гражданка уже была лишена родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей и обязана была выплачивать алименты на их содержание. Однако в добровольном порядке она финансовой помощи детям не оказывала, официально нигде не работала и накопила долг в размере 2,5 млн рублей.