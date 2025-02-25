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Posted 25 февраля, 06:27

Published 25 февраля, 06:27

Modified 25 февраля, 06:29

Updated 25 февраля, 06:29

В Перми у матери изъят 4-летний сын с опасным заболеванием

В Перми приставы забрали у нерадивой матери четырёхлетнего больного сына

25 февраля 2025, 06:27
Фото: 1MI.

В Перми у матери изъят 4-летний сын с опасным заболеванием

Сюжет
Приставы
Ранее пермячку лишили родительских прав в отношении троих детей

В Перми судебные приставы изъяли четырехлетнего мальчика у матери, которая не занималась лечением ребенка. Подробности сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Ребенок, имеющий диагноз, включенный в Перечень социально значимых заболеваний (но не называемый в релизе), не получал обязательной в таких случаях терапии по вине матери. Приставы получили исполнительный документ немедленного исполнения, согласно которому необходимо было поместить мальчика 2020 года рождения в организацию для детей-сирот до вступления в законную силу решения суда о лишении его матери родительских прав.

Ранее стало известно, что 33-летняя жительница Перми ненадлежащим образом исполняла свои обязанности. У ее сына имелось врождённое заболевание, при котором необходимо постоянное лечение и наблюдение врачей. Но женщина не обращалась за медицинской помощью и не исполняла предписания специалистов. При этом ранее гражданка уже была лишена родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей и обязана была выплачивать алименты на их содержание. Однако в добровольном порядке она финансовой помощи детям не оказывала, официально нигде не работала и накопила долг в размере 2,5 млн рублей.

Судебные приставы совместно с представителями опеки выехали по месту жительства должницы. Благополучно завершив исполнительные действия по передаче ребенка представителям взыскателя, судебные приставы сопроводили его мать в подразделение ведомства. Там в ее отношении был составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. В результате рассмотрения материалов дела суд назначил неплательщице 12 суток ареста.

Пермяк за долги по алиментам на 3 детей в 821 тыс. рублей лишился садового участка.

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#Общество#Приставы#Пермь#Дети#Приставы пермь#Лишение родительских прав
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