В пермском аэропорту у граждан Узбекистана забрали сыр

Всего же с 1 января по 21 февраля 2025 года Управлением Россельхознадзора в международном аэропорту Перми были выявлены факты ввоза животноводческой продукции, запрещённой к ввозу в РФ согласно действующих указаний Россельхознадзора, направленных на охрану территории страны от заноса инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.