В пермском аэропорту у граждан Узбекистана забрали сыр

Posted 25 февраля, 12:50
Published 25 февраля, 12:50
Modified 25 февраля, 12:51
Updated 25 февраля, 12:51
Инспекторами Управления Россельхознадзора изъято 3,54 кг домашнего сухого сыра курут у граждан Узбекистана. Произошло это 16 февраля, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Данный факт является нарушением Закона РФ «О ветеринарии» и других ветеринарных нормативных актов. Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена в соответствии со схемой взаимодействия с АО «Международный аэропорт „Пермь“, отмечают в ведомстве.
Всего же с 1 января по 21 февраля 2025 года Управлением Россельхознадзора в международном аэропорту Перми были выявлены факты ввоза животноводческой продукции, запрещённой к ввозу в РФ согласно действующих указаний Россельхознадзора, направленных на охрану территории страны от заноса инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.
В ручной клади у 59 граждан, прибывших международными авиарейсами из Узбекистана и Азербайджана, находилась мясная (36,821 кг), молочная (46,836 кг), пчеловодческая (25,063 кг) продукция непромышленного изготовления (без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения) для личного использования. За аналогичный период 2024 года было изъято 58,36 кг продукции у 57 граждан.
Так, в феврале в пермском аэропорту у пассажира отобрали 1,6 кг домашнего сыра.