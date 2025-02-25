В Пермском крае начальник полиции покрывал родственника — виновника ДТП

В феврале этого года Чусовской городской суд признал Сафарова виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Теперь он обязан выплатить штраф 70 тыс. рублей. Кроме того, мужчина больше не может работать в госорганах. Суд учел смягчающие обстоятельства: у виновного есть несовершеннолетние дети. Приговор еще не вступил в законную силу.