В Пермском крае начальник полиции покрывал родственника — виновника ДТП

Posted 25 февраля, 05:06
Published 25 февраля, 05:06
Modified 25 февраля, 05:34
Updated 25 февраля, 05:34
В Чусовском округе за превышение полномочий оштрафовали заместителя начальника окружного ОМВД, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. Согласно данным картотеки суда, речь идет о Мусе Сафарова Наби оглы.
В 2021 году он приказал своим подчиненным скрыть сведения об аварии с участием своего родственника. По распоряжению полицейского, виновного в ДТП не стали проверять на алкотестере и оставили ему права.
В феврале этого года Чусовской городской суд признал Сафарова виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Теперь он обязан выплатить штраф 70 тыс. рублей. Кроме того, мужчина больше не может работать в госорганах. Суд учел смягчающие обстоятельства: у виновного есть несовершеннолетние дети. Приговор еще не вступил в законную силу.
В пресс-службе краевой полиции Properm.ru пояснили, что факт превышения должностных полномочий был выявлен сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю. После проведенной проверки, мужчина уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.