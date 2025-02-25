В первую ночь весны пермяков ожидают морозы

Posted 25 февраля, 03:04
Published 25 февраля, 03:04
Modified 25 февраля, 03:06
Updated 25 февраля, 03:06
Начало весны в Перми может быть довольно морозным — в ночь на 1 марта в краевой столице может ударить -15˚. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
На этой неделе в Прикамье будет преобладать антициклональный характер погоды. До среды, 26 февраля, погоду будет формировать гребень повышенного давления, ориентированный с Черноземья на Северный Урал, который обеспечил солнечные и морозные выходные. При этом воздушная масса будет достаточно быстро прогреваться за счет затока тепла по его северной периферии, что обеспечит значительное потепление в дневные часы — вплоть до оттепелей к 26 февраля. Оттепели при этом ожидаются в основном на востоке края.
С четверга, 27 февраля, на погоду будет влиять циклон, выходящего с Казахстана. Поэтому будет облачно, возможно снегопады, но небольшие. Однако в последний день этой зимы диктовать погодные условия снова будет гребень антициклона, на этот раз из Западной Сибири. На юге края снова будут ночные морозы до -20˚, однако и дневной прогрев ожидается значительный.
Во вторник днем, 25 февраля, на севере и востоке края могут быть оттепели, причем на востоке — значительные (до +4˚). На остальной территории -2…-8˚, в Перми до -3…-5˚.
В ночь на среду, 26 февраля, будет облачно, в результате чего потеплеет до -5…-10˚, но при прояснениях может быть до -15…-18˚. В Перми можно ожидать -12…-14˚. Днем при переменной облачности в северных и центральных районах воздух прогреется до -1…+4˚. По югу — не выше -5˚. Слабая оттепель днем возможна и в Перми.
В четверг с юга будет поступать умеренно холодная воздушная масса, а тепло будет вытеснено на север. Это очень необычное распределение температуры для начала весны, замечают синоптики. При облачной погоде ночь будет теплой, на большей части края -4…-9˚. Днем прояснения и слабые оттепели возможны на северо-западе, на остальной территории облачно с небольшим снегом –1…-6˚, в Перми до -2˚.
В ночь на пятницу в южных и возможно и в центральных районах края похолодает до -15…-20˚, а в низинах может быть и -22…-24˚. На севере сохранится облачность и ночью температура воздуха в пределах -5…-10˚. В Перми можно ожидать похолодание до -12…-14˚. Днем при малооблачной погоде значительный прогрев до -1…-6˚ по краю и до -2…-4˚ в Перми.
Первая ночь весны на юге края, а возможно и в Перми также будет холодной (на юге вероятны морозы ниже -20˚, в Перми до -15˚). На севере же будет — не ниже -5…-10˚. Днем как и в пятницу в основном -1…-6˚, на севере облачно и с небольшим снегом, на остальной территории солнечно и без осадков. В воскресенье возможно отступление антициклона на юг, в результате чего облачность и небольшие снегопады распространятся на всю территорию края, кроме самых южных районов.