В России стартовала Неделя поддержания и укрепления иммунитета

Posted 25 февраля, 12:03
Published 25 февраля, 12:03
Modified 25 февраля, 12:05
Updated 25 февраля, 12:05
Чаще всего мы не замечаем тревожных сигналов, списывая слабость на усталость или плохую погоду. Однако иммунитет уже начал защищать наш организм: сначала запускается механизм распознавания врага, затем происходит его удаление и ликвидация негативных последствий, сообщается на сайте minzdrav.permkrai.ru.
Специалисты выделяют два вида иммунитета: врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет действует сразу: фагоциты, интерфероны, медиаторы воспаления реагируют на проблему и незамедлительно начинают бороться с ней. Приобретенный иммунитет при обнаружении чужеродных клеток начинает формировать иммунный ответ, вырабатывать специализированные клетки и антитела против конкретной угрозы и лишь после этого ликвидирует его. Данный вид иммунитета позволяет запомнить инфекцию, чтобы в следующий раз среагировать значительно быстрее.
За выработку клеток, которые участвуют в защите организма, отвечают специальные органы — вилочковая железа (тимус) и костный мозг. В них происходит созревание и отбор клеток. Запуску данных процессов помогают лимфатические узлы, которые располагаются в области крупных суставов (плечевых, локтевых, коленных, тазобедренных) и в районе шеи. Помимо этого иммунитет зависит от микрофлоры кишечника. Считается, что именно там находится 70% иммунной системы.
Таким образом, иммунитет представляет собой совокупность всех органов и клеток в организме, которые распознают и уничтожают чужеродные вещества. В таком случае возникает вопрос: если иммунная система регулярно работает, почему некоторые бактерии или вирусы вызывают у нас различные заболевания?
Дело в том, что мы живем в окружении микробов и полностью изолироваться от них нельзя. Тем более что существуют не только «плохие», но и «хорошие» бактерии, которые в малом количестве помогают и активируют наш иммунитет.
При снижении иммунной защиты у человека могут наблюдаться выраженная слабость, плохое настроение, постоянная сонливость, хроническая усталость, снижение физической активности и частые головные боли.
Симптомы снижения защитных сил организма:
Как укрепить свой иммунитет?
Также по рекомендациям врача можно начать принимать витамины и лекарства для поддержания иммунитета. Помимо этого, не стоит пренебрегать своевременной вакцинацией, которая защищает от таких болезней как полиомиелит, корь, дифтерия, коклюш и другие.