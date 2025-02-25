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Posted 25 февраля, 12:03

Published 25 февраля, 12:03

Modified 25 февраля, 12:05

Updated 25 февраля, 12:05

В России стартовала Неделя поддержания и укрепления иммунитета

В России стартовала Неделя поддержания и укрепления иммунитета

25 февраля 2025, 12:03
Фото: Изображение Midjourney.
Иммунитет является защитной системой нашего организма. Иммунная система противодействует попавшим в организм чужеродным клеткам, таким как вирусы и инфекции, и разрушает их.

Чаще всего мы не замечаем тревожных сигналов, списывая слабость на усталость или плохую погоду. Однако иммунитет уже начал защищать наш организм: сначала запускается механизм распознавания врага, затем происходит его удаление и ликвидация негативных последствий, сообщается на сайте minzdrav.permkrai.ru.

Специалисты выделяют два вида иммунитета: врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет действует сразу: фагоциты, интерфероны, медиаторы воспаления реагируют на проблему и незамедлительно начинают бороться с ней. Приобретенный иммунитет при обнаружении чужеродных клеток начинает формировать иммунный ответ, вырабатывать специализированные клетки и антитела против конкретной угрозы и лишь после этого ликвидирует его. Данный вид иммунитета позволяет запомнить инфекцию, чтобы в следующий раз среагировать значительно быстрее.

За выработку клеток, которые участвуют в защите организма, отвечают специальные органы — вилочковая железа (тимус) и костный мозг. В них происходит созревание и отбор клеток. Запуску данных процессов помогают лимфатические узлы, которые располагаются в области крупных суставов (плечевых, локтевых, коленных, тазобедренных) и в районе шеи. Помимо этого иммунитет зависит от микрофлоры кишечника. Считается, что именно там находится 70% иммунной системы.

Таким образом, иммунитет представляет собой совокупность всех органов и клеток в организме, которые распознают и уничтожают чужеродные вещества. В таком случае возникает вопрос: если иммунная система регулярно работает, почему некоторые бактерии или вирусы вызывают у нас различные заболевания?

Дело в том, что мы живем в окружении микробов и полностью изолироваться от них нельзя. Тем более что существуют не только «плохие», но и «хорошие» бактерии, которые в малом количестве помогают и активируют наш иммунитет.

При снижении иммунной защиты у человека могут наблюдаться выраженная слабость, плохое настроение, постоянная сонливость, хроническая усталость, снижение физической активности и частые головные боли.

Симптомы снижения защитных сил организма:

  1. Частые респираторные вирусные заболевания и бактериальные инфекции.
  2. Поражения легких на фоне респираторных заболеваний с долгим и тяжелым течением.
  3. Частые гнойничковые воспаления кожи, фурункулы, воспаления век (ячмень), абсцессы.
  4. Грибковые поражения ногтей, кожи, слизистых оболочек.
  5. Рецидивирующие болезни лор-органов (частые ангины и хронический насморк) и органов мочеполовой системы (цистит и пиелонефрит).
  6. Длительное заживление ран. Небольшие повреждения на теле человека заживают за 10 — 14 дней. Если имеются проблемы с иммунитетом, то данный процесс занимает гораздо больше времени.

Как укрепить свой иммунитет?

  1. Скорректировать образ жизни и питание. Основой хорошего иммунитета является правильный и сбалансированный прием пищи. Многие считают, что для этого достаточно исключить из рациона трансжиры, фастфуд, мучное и сладкое, которые снижают защитные силы организма. Однако дефицит питания также негативно сказывается на организме. Важно, чтобы питание было сбалансированным, а также в рационе было достаточное содержание воды. Питание, как и режим дня, необходимо подбирать индивидуально, учитывая рекомендации врача и вкусовые предпочтения. Также следует знать, что мед, морковь, капуста, апельсины, томаты, авокадо, бананы и кисломолочные продукты помогают укрепить защитные функции организма. Для поддержания медицинского баланса, если нет медицинских противопоказаний, необходимо выпивать не менее полутора литров воды в сутки.
  2. Начинать утро с зарядки. Положительные изменения вы заметите очень скоро. Без физических нагрузок иммунная система слабеет гораздо быстрее. Достаточно ежедневно гулять быстрым шагом не меньше получаса.
  3. Следить за весом. Нормальная масса тела является основой сильного иммунитета. Занятия аэробными нагрузками, такими как легкий бег, прогулка, велотренировки, уменьшают риски возникновения сезонных заболеваний почти на 50%. Занятия спортом также вызывают обновление иммунных клеток, которые, в отличие от старых, обладают большей активностью.
  4. Избегать стресса. Стресс оказывает негативное влияние на организм. Такие чувства, как злость, ревность, зависть и агрессия, лишь усугубляют ситуацию. Любовь, забота, внимание к родным и близким не только укрепляют семью, но и делают человека более здоровым и защищенным.
  5. Отказаться от вредных привычек. Алкоголь и никотин оказывают пагубное влияние на работу иммунитета. Без них жизнь становится ярче, а здоровье крепче. Курение и употребление алкоголя являются самыми простыми способами уничтожения иммунной системы и приобретения тяжелых заболеваний. Если вы не можете отказаться от вредных привычек самостоятельно, необходимо обратиться к специалисту. Также отвлечься от них помогает изучение чего-то нового, поиск интересных занятий и хобби. Помочь могут медитация, рукоделие и просмотр смешных и добрых фильмов.
  6. Спать не менее 7-8 часов в сутки. Сон является важным процессом, во время которого организм обрабатывает поступившую за день информацию, обновляет клетки и восполняет силы. Из-за недостатка сна иммунная система слабеет — скорость реакции на вирусы снижается. Не случайно во время болезни человек чувствует повышенную сонливость, ведь это хороший способ восстановления сил. Пожилым людям при нарушениях сна и бессоннице необходимо проконсультироваться со специалистом. Существуют общие правила здорового сна: отправляться в постель до полуночи, создать полную темноту, отказаться от смартфона и просмотра телевизора, особенно эмоциональных фильмов и передач, перед сном.
  7. Составить и полностью соблюдать свой режим дня. В нём должно быть время для сна, отдыха и физической активности — прогулки или зарядки. Чтобы ничего не забывать, распечатайте его на бумаге и разместите на видном месте.

Также по рекомендациям врача можно начать принимать витамины и лекарства для поддержания иммунитета. Помимо этого, не стоит пренебрегать своевременной вакцинацией, которая защищает от таких болезней как полиомиелит, корь, дифтерия, коклюш и другие.

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