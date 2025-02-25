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Posted 25 февраля, 14:45

Published 25 февраля, 14:45

Modified 25 февраля, 14:47

Updated 25 февраля, 14:47

В Татарстане открыт набор в Африканский корпус Минобороны РФ

В Татарстане открыт набор в Африканский корпус Минобороны РФ

25 февраля 2025, 14:45
Фото: 1MI.
Подполковник Андрей Козлов, начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани, рассказал «Татар-информу», что в Татарстане стартовал набор на службу в Африканском корпусе Минобороны РФ.

Козлов отметил, что начало формирования такого корпуса в Татарстане — уникальное событие. Желающие могут пройти отбор в двух городах республики — Казани и Набережных Челнах. Об этом сообщает портал inkazan.ru.

Для желающих служить в Африканском корпусе установлены строгие требования: возраст до 45 лет (до 55 лет для дефицитных специальностей), хорошее здоровье и способность работать в жарком климате. Кандидаты пройдут объемные курсы обучения, которые продлятся до трёх месяцев.

Наиболее востребованы в корпусе такие специалисты, как танкисты, мотострелки, операторы БПЛА и переводчики, владеющие фарси, арабским, французским и английским языками.

Вступившие в Африканский корпус военнослужащие ежемесячно будут получать довольствие в размере до 250 тысяч рублей и выплаты до 2,5 миллиона рублей. Также военнослужащие получат статус участников СВО и соответствующие льготы. Срок контракта составляет минимум один год.

Получить более подробную информацию о службе по контракту в Вооруженных силах РФ, а также о премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

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