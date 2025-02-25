В Татарстане открыт набор в Африканский корпус Минобороны РФ

Posted 25 февраля, 14:45
Published 25 февраля, 14:45
Modified 25 февраля, 14:47
Updated 25 февраля, 14:47
Козлов отметил, что начало формирования такого корпуса в Татарстане — уникальное событие. Желающие могут пройти отбор в двух городах республики — Казани и Набережных Челнах. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Для желающих служить в Африканском корпусе установлены строгие требования: возраст до 45 лет (до 55 лет для дефицитных специальностей), хорошее здоровье и способность работать в жарком климате. Кандидаты пройдут объемные курсы обучения, которые продлятся до трёх месяцев.
Наиболее востребованы в корпусе такие специалисты, как танкисты, мотострелки, операторы БПЛА и переводчики, владеющие фарси, арабским, французским и английским языками.
Вступившие в Африканский корпус военнослужащие ежемесячно будут получать довольствие в размере до 250 тысяч рублей и выплаты до 2,5 миллиона рублей. Также военнослужащие получат статус участников СВО и соответствующие льготы. Срок контракта составляет минимум один год.
Получить более подробную информацию о службе по контракту в Вооруженных силах РФ, а также о премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.