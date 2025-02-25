За пять месяцев в Перми нашли почти 200 нелегальных свалок

Posted 25 февраля, 14:03
Published 25 февраля, 14:03
Modified 25 февраля, 14:05
Updated 25 февраля, 14:05
Мэрия Перми заявила о необходимости дополнительно ликвидировать в черте города 180 «бесхозяйных» свалок, на которых скопилось 28 тыс. тонн мусора. Сегодня, 25 февраля, этот вопрос был рассмотрен на пленарке пермской гордумы.
Согласно плану, утвержденному в октябре прошлого года, город намечалось «очистить» от 6 тыс. 522 тонн несанкционированных отходов. В бюджете на это была предусмотрена сумма в 10 млн 487 тыс. рублей. Но, как выяснилось, количество «левых» свалок и бесхозного мусора в краевом центре — гораздо больше, чем полагали муниципальные чиновники. Всего на расчистку площадок и вывоз мусора в 2025 году потребуется более 66 млн рублей (добавочно 56 млн рублей).
Депутаты поинтересовались у недавно назначенного вице-мэра Артема Балахнина — откуда вдруг появилось «плюсом» почти две сотни незаконных свалок и есть ли гарантия, что через год город не столкнется с той же проблемой в еще больших масштабах?
«Сейчас мы с районными администрациями и экологической инспекцией ищем подобные свалки и виновников их появления, — сообщил вице-мэр. — Практика показывает, что на этих свалках в основном находится не обычный бытовой, а строительный мусор». Мэрия собирается ужесточить контроль над компаниями, которые занимаются сносом капитальных строений и добиваться, чтобы отходы, во всех случаях, вывозились на полигоны.
Депутаты одобрили расходы на уборку и вывоз мусора со вновь обнаруженных свалок.