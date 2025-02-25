За пять месяцев в Перми нашли почти 200 нелегальных свалок

Согласно плану, утвержденному в октябре прошлого года, город намечалось «очистить» от 6 тыс. 522 тонн несанкционированных отходов. В бюджете на это была предусмотрена сумма в 10 млн 487 тыс. рублей. Но, как выяснилось, количество «левых» свалок и бесхозного мусора в краевом центре — гораздо больше, чем полагали муниципальные чиновники. Всего на расчистку площадок и вывоз мусора в 2025 году потребуется более 66 млн рублей (добавочно 56 млн рублей).