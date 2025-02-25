properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 14:03

Published 25 февраля, 14:03

Modified 25 февраля, 14:05

Updated 25 февраля, 14:05

За пять месяцев в Перми нашли почти 200 нелегальных свалок

За пять месяцев в Перми нашли почти 200 нелегальных свалок

25 февраля 2025, 14:03
Сюжет
Коммунальный рай
Сейчас чиновники пытаются понять природу их происхождения.

Мэрия Перми заявила о необходимости дополнительно ликвидировать в черте города 180 «бесхозяйных» свалок, на которых скопилось 28 тыс. тонн мусора. Сегодня, 25 февраля, этот вопрос был рассмотрен на пленарке пермской гордумы.

Согласно плану, утвержденному в октябре прошлого года, город намечалось «очистить» от 6 тыс. 522 тонн несанкционированных отходов. В бюджете на это была предусмотрена сумма в 10 млн 487 тыс. рублей. Но, как выяснилось, количество «левых» свалок и бесхозного мусора в краевом центре — гораздо больше, чем полагали муниципальные чиновники. Всего на расчистку площадок и вывоз мусора в 2025 году потребуется более 66 млн рублей (добавочно 56 млн рублей).

Депутаты поинтересовались у недавно назначенного вице-мэра Артема Балахнина — откуда вдруг появилось «плюсом» почти две сотни незаконных свалок и есть ли гарантия, что через год город не столкнется с той же проблемой в еще больших масштабах?

«Сейчас мы с районными администрациями и экологической инспекцией ищем подобные свалки и виновников их появления, — сообщил вице-мэр. — Практика показывает, что на этих свалках в основном находится не обычный бытовой, а строительный мусор». Мэрия собирается ужесточить контроль над компаниями, которые занимаются сносом капитальных строений и добиваться, чтобы отходы, во всех случаях, вывозились на полигоны.

Депутаты одобрили расходы на уборку и вывоз мусора со вновь обнаруженных свалок.

Читайте также:
«Невероятно вредно для людей». Жители Кунгура страдают от запаха горящего мусораРосприроднадзор накажет компанию за сжигание мусора на полигоне в Кунгурском районе
#Коммунальный рай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика