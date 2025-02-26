Александр Бастрыкин ждёт доклад по расследованию атаки собак в Красновишерске

Posted 26 февраля, 16:37
Published 26 февраля, 16:37
Modified 26 февраля, 16:39
Updated 26 февраля, 16:39
Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту нападения собак на пожилую женщину в Красновишерске. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Напомним, что 24 февраля в районе дома по улице Толстого стая бездомных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями в качестве подозреваемой задержана директор муниципального казенного учреждения, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
Следственными органами СК России по Пермскому краю по факту нападения стаи собак на пожилую женщину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.