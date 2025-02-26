Александр Бастрыкин ждёт доклад по расследованию атаки собак в Красновишерске

Напомним, что 24 февраля в районе дома по улице Толстого стая бездомных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями в качестве подозреваемой задержана директор муниципального казенного учреждения, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.