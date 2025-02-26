properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 16:37

Published 26 февраля, 16:37

Modified 26 февраля, 16:39

Updated 26 февраля, 16:39

Председатель СКР ждёт доклада по нападению собак в Пермском крае

Александр Бастрыкин ждёт доклад по расследованию атаки собак в Красновишерске

26 февраля 2025, 16:37
Фото: Изображение Midjourney.

Председатель СКР ждёт доклада по нападению собак в Пермском крае

В результате нападения пострадала и госпитализирована пожилая женщина.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту нападения собак на пожилую женщину в Красновишерске. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 24 февраля в районе дома по улице Толстого стая бездомных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями в качестве подозреваемой задержана директор муниципального казенного учреждения, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Следственными органами СК России по Пермскому краю по факту нападения стаи собак на пожилую женщину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Читайте также:
Житель Красновишерска, зарезавший двух человек, получил пожизненный срокВ Перми подростки избили мужчину в подвале жилого дома и сняли об этом видеоБастрыкин ждёт подробностей смерти пенсионерки из Гремячинска
#Происшествия#Скр#Су скр#Красновишерск#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика