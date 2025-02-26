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Posted 26 февраля, 03:39

Published 26 февраля, 03:39

Modified 26 февраля, 03:41

Updated 26 февраля, 03:41

Беспилотники атаковали Туапсе

Беспилотники атаковали Туапсе

26 февраля 2025, 03:39
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Военная операция на Украине
По предварительным данным, пострадавших нет.

В небе над городом прозвучало более 40 взрывов. Над Чёрным морем были видны яркие вспышки работы ПВО, пишет Mash со ссылкой на местных жителей. По предварительным данным, это одна из самых масштабных атак ВСУ на город за всё время.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале, что на гражданские объекты Краснодарского края была совершена атака. «В результате в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщает глава региона.

В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка. Власти помогут жителям в восстановлении имущества.

Ночью в аэропорту Сочи ввели план «Ковер». Воздушные суда не принимают и не выпускают с 01:47 по Москве.

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#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотники#Атака#БПЛА#Атака бпла
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