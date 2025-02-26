Беспилотники атаковали Туапсе

Posted 26 февраля, 03:39
Published 26 февраля, 03:39
Modified 26 февраля, 03:41
Updated 26 февраля, 03:41
В небе над городом прозвучало более 40 взрывов. Над Чёрным морем были видны яркие вспышки работы ПВО, пишет Mash со ссылкой на местных жителей. По предварительным данным, это одна из самых масштабных атак ВСУ на город за всё время.
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В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка. Власти помогут жителям в восстановлении имущества.
Ночью в аэропорту Сочи ввели план «Ковер». Воздушные суда не принимают и не выпускают с 01:47 по Москве.