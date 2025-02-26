«Домклик»: Пермский край вошел в топ-10 рейтинга по сроку реализации готовых квартир

По всей территории России готовая квартира в среднем находится в продаже около 100 дней, то есть почти три месяца. Стоит отметить, что во второй половине минувшего года этот показатель был существенно ниже — 70–80 дней. Аналитики объясняют увеличение срока экспозиции традиционным снижением покупательской активности после новогодних праздников. Ожидается, что в ближайшее время ситуация придет в норму и период продажи снова сократится до восьмидесяти дней.