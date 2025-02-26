«Домклик»: Пермский край вошел в топ-10 рейтинга по сроку реализации готовых квартир

Posted 26 февраля, 11:57
Published 26 февраля, 11:57
Modified 26 февраля, 11:59
Updated 26 февраля, 11:59
В основу исследования легли данные о сделках, проведенных Сбербанком через сервис «Домклик» в первый месяц 2025 года. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
По всей территории России готовая квартира в среднем находится в продаже около 100 дней, то есть почти три месяца. Стоит отметить, что во второй половине минувшего года этот показатель был существенно ниже — 70–80 дней. Аналитики объясняют увеличение срока экспозиции традиционным снижением покупательской активности после новогодних праздников. Ожидается, что в ближайшее время ситуация придет в норму и период продажи снова сократится до восьмидесяти дней.
Лидером по скорости реализации готового жилья в начале года стала Ростовская область: согласно статистике «Домклик», здесь квартира на вторичном рынке находит покупателя всего за 58 дней.
Аналитики отмечают, что Ростовская область уже длительное время удерживает лидерство по темпам продажи жилой недвижимости, опережая другие регионы. Такой результат во многом достигается благодаря привлекательной системе ценовых скидок при продаже готового жилья. Размер дисконта в этом регионе превышает 7%, что значительно выше общероссийского показателя (6%). В столичных регионах возможный размер торга не превышает 4,5%.
На втором месте рейтинга находится Республика Татарстан с показателем в 79 дней. Следом за ней идет Нижегородская область, где продажа готовой квартиры занимает 82 дня. Важно отметить, что оба региона предлагают покупателям более выгодные условия сделки, чем в среднем по стране, предоставляя существенные скидки при заключении договора купли-продажи.
В верхних строчках рейтинга находится Новосибирская область (85 дней), а также Самарская и Воронежская области (87 дней).
В Свердловской области процесс продажи занимает 95 дней, в Челябинской области — 105 дней, а в столичном регионе (Москва и Московская область) — 107 дней.
Достаточно долго готовое жилье продается в Санкт-Петербурге (124 дня), Краснодарском крае (138 дней) и Волгоградской области (140 дней).