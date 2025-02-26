Фермеру из Барды нашли новые эпизоды незаконной рубки леса в заказнике

Posted 26 февраля, 12:45
Published 26 февраля, 12:45
Modified 26 февраля, 12:50
Updated 26 февраля, 12:50
Следственные органы продолжают расследовать уголовное дело в отношении авторитетного бизнесмена Мазита Муксинова из Барды. Предпринимателя и его подручных обвиняют в масштабной вырубке деловой древесины на территории природного биологического заказника Пермского края «Тулвинский». Как стало известно журналисту Properm.ru, до 37 выросло число эпизодов, а как следствие ущерб увеличился на 1,2 млн рублей и теперь составляет 66,2 млн рублей.
В конце прошлого года расследование дела уже фактически завершили, обвинительное заключение было направлено на утверждение в прокуратуру, но дело вернули следствию, хотя новых обстоятельств в деле не появилось. По данным издания, расследование длится уже 30 месяцев. В пресс-службе полиции журналисту Properm.ru подтвердили, что следствие по делу о хищении леса на сумму более 65 млн рублей не завершено.
В ноябре прошлого года Свердловский районный суд освободил Муксинова из-под стражи и назначил ему запрет определенных действий. До этого обвиняемый в незаконной рубке леса на территории Тулвинского заказника провел в СИЗО полтора года с перерывом на девять месяцев. Сейчас его интересы представляет адвокат Николай Громыхалов, связаться с ним на момент публикации не удалось. Его второй адвокат Михаил Постаногов сообщил журналисту Properm.ru, что больше не занимается защитой Муксинова.
До этого Муксинов дважды пытался обжаловать в Пермском краевом суде и Четвертом апелляционном суде в Нижнем Новгороде действия следствия, указывая, что он незаконно содержится более года под стражей, рассказали журналисту Properm.ru в апелляционной инстанции. 24 октября Пермский краевой суд последний раз продлевал обвиняемому срок содержания в СИЗО до 22 ноября. После этого следствие полиции вышло в Свердловский районный суд о смягчении меры пресечения на запрет определенных действий, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции.
Еще весной прошлого года журналисту Properm.ru стало известно, что следствие изучает действия полиции в Барде на предмет законности вынесения отказов в регистрации фактов преступлений Муксинова. Нарушений в работе стражей порядка не нашли, но тогда же в деле о незаконной рубке леса в природном заказнике появилось восемь новых эпизодов вырубке. А насчитанный следствием ущерб от действий черного лесоруба вырос на 1,2 млн рублей.