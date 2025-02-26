Фермеру из Барды нашли новые эпизоды незаконной рубки леса в заказнике

В ноябре прошлого года Свердловский районный суд освободил Муксинова из-под стражи и назначил ему запрет определенных действий. До этого обвиняемый в незаконной рубке леса на территории Тулвинского заказника провел в СИЗО полтора года с перерывом на девять месяцев. Сейчас его интересы представляет адвокат Николай Громыхалов, связаться с ним на момент публикации не удалось. Его второй адвокат Михаил Постаногов сообщил журналисту Properm.ru, что больше не занимается защитой Муксинова.