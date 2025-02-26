Компания из Удмуртии поддержит «Амкар Пермь»

Posted 26 февраля, 05:08
Published 26 февраля, 05:08
Modified 26 февраля, 05:10
Updated 26 февраля, 05:10
«Амкар Пермь» и компания «ЕрмакГаз» продлили партнёрское соглашение на 2025 год, сообщается на сайте клуба. Логотип спонсора будет размещен на форме игроков и баннерах на стадионе. Генеральный директор «ЕрмакГаз» Николай Шевелев: «Последние несколько лет для клуба были непростые. Я верю, что именно в 2025 команда начнет восхождение к тем вершинам, которые мы, болельщики, видим в своих мечтах».
Компания находится в Ижевске и поставляет газовое котельное, промышленное и бытовое оборудование по всей России. Также в феврале клуб подписал соглашение с компанией «АльфаСтрахование».
Сами амкаровцы отправились на сборы в Сочи, которые пройдут с 26 февраля по 28 марта. Несколько молодых игроков присоединятся к основной команде вместе с молодёжкой — 6 марта. На черноморских сборах в Кубани их поддержит самый активный фанат Роберт вместе с сыном. В прошлом году он не пропустил ни одного домашнего и выездного матча. В Сочи пройдут несколько контрольных поединков, расписание которых позже появится в соцсетях и на сайте клуба.