Компания из Удмуртии поддержит «Амкар Пермь»

Сами амкаровцы отправились на сборы в Сочи, которые пройдут с 26 февраля по 28 марта. Несколько молодых игроков присоединятся к основной команде вместе с молодёжкой — 6 марта. На черноморских сборах в Кубани их поддержит самый активный фанат Роберт вместе с сыном. В прошлом году он не пропустил ни одного домашнего и выездного матча. В Сочи пройдут несколько контрольных поединков, расписание которых позже появится в соцсетях и на сайте клуба.