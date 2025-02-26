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Posted 26 февраля, 05:08

Published 26 февраля, 05:08

Modified 26 февраля, 05:10

Updated 26 февраля, 05:10

Компания из Удмуртии поддержит «Амкар Пермь»

Компания из Удмуртии поддержит «Амкар Пермь»

26 февраля 2025, 05:08
Фото: «Амкар Пермь».
Сюжет
Амкар
Пермские футболисты не остались без спонсоров в этом году.

«Амкар Пермь» и компания «ЕрмакГаз» продлили партнёрское соглашение на 2025 год, сообщается на сайте клуба. Логотип спонсора будет размещен на форме игроков и баннерах на стадионе. Генеральный директор «ЕрмакГаз» Николай Шевелев: «Последние несколько лет для клуба были непростые. Я верю, что именно в 2025 команда начнет восхождение к тем вершинам, которые мы, болельщики, видим в своих мечтах».

Компания находится в Ижевске и поставляет газовое котельное, промышленное и бытовое оборудование по всей России. Также в феврале клуб подписал соглашение с компанией «АльфаСтрахование».

Сами амкаровцы отправились на сборы в Сочи, которые пройдут с 26 февраля по 28 марта. Несколько молодых игроков присоединятся к основной команде вместе с молодёжкой — 6 марта. На черноморских сборах в Кубани их поддержит самый активный фанат Роберт вместе с сыном. В прошлом году он не пропустил ни одного домашнего и выездного матча. В Сочи пройдут несколько контрольных поединков, расписание которых позже появится в соцсетях и на сайте клуба.

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#Спорт#Амкар#Матч
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