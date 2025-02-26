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Posted 26 февраля, 05:14

Published 26 февраля, 05:14

Modified 26 февраля, 05:16

Updated 26 февраля, 05:16

Монтер пути РЖД в Пермском крае получил тяжелую травму на работе

Монтёр пути в Пермском крае был сбит составом и получил переломы таза

26 февраля 2025, 05:14
Фото: 1MI.

Монтер пути РЖД в Пермском крае получил тяжелую травму на работе

Сюжет
Ржд
ЧП произошло на 32 километре перегона «Дивья-Ярино».

Начато расследование обстоятельств тяжелого несчастного случая, происшедшего с монтером пути Левшинской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Об этом сообщают в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Работодатель известил ведомство, что днём 24 февраля на 32 км перегона «Дивья-Ярино» в результате удара подвижным составом был травмирован монтер пути.

Согласно медицинскому заключению у пострадавшего диагностированы закрытый перелом нижней ветви лонной кости, перелом таза со смещением, что является повреждениями здоровья тяжелой степени.

В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая, проводятся опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. В отношении филиала ОАО «РЖД» организована проверка.

«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности» — прокомментировал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

В средине февраля директора МУП «Коммунальные электрические сети» Николая Якимова при выполнении служебных обязанностей насмерть придавило деревом.

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#Происшествия#Пермь#Ржд#Инспекция#ОАО РЖД
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