Монтёр пути в Пермском крае был сбит составом и получил переломы таза

«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности» — прокомментировал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.