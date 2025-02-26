Монтёр пути в Пермском крае был сбит составом и получил переломы таза

Posted 26 февраля, 05:14
Published 26 февраля, 05:14
Modified 26 февраля, 05:16
Updated 26 февраля, 05:16
Начато расследование обстоятельств тяжелого несчастного случая, происшедшего с монтером пути Левшинской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Об этом сообщают в Государственной инспекции труда в Пермском крае.
Работодатель известил ведомство, что днём 24 февраля на 32 км перегона «Дивья-Ярино» в результате удара подвижным составом был травмирован монтер пути.
Согласно медицинскому заключению у пострадавшего диагностированы закрытый перелом нижней ветви лонной кости, перелом таза со смещением, что является повреждениями здоровья тяжелой степени.
В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая, проводятся опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. В отношении филиала ОАО «РЖД» организована проверка.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности» — прокомментировал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.
В средине февраля директора МУП «Коммунальные электрические сети» Николая Якимова при выполнении служебных обязанностей насмерть придавило деревом.