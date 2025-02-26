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Posted 26 февраля, 13:05

Published 26 февраля, 13:05

Modified 26 февраля, 13:11

Updated 26 февраля, 13:11

На пермского загрязнителя Черного моря подан еще один иск

На пермского загрязнителя Черного моря подан еще один иск

26 февраля 2025, 13:05
Фото: ЧП Крым.
Сюжет
Экология
На пермского владельца нефтетанкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе, подан очередной иск.

Краснодарское ООО «Марин Транс Юг» 24 февраля направило в арбитраж заявление в отношении пермского ООО «Кама Шиппинг», указывается в картотеке суда. Компания из Кубани занимается ликвидацией разлива нефтепродуктов. Иск пока не принят к производству, предмет иска также не уточняется.

По данным audit-it.ru, «Марин Транс Юг» зарегистрирована в городе Темрюк в 2022 году. Ранее предприятие участвовало в учениях, связанных с разливом нефти в порту «Кавказ». Росприроднадзор поставил удовлетворительную оценку и заключил, что у компании достаточно сил и средств для локализации максимально возможных объемов утечки нефтепродуктов.

Кроме того, по информации картотеки, Краснодарский арбитражный суд отказал пермскому судовладельцу в объединении в одно производство двух исков транспортной прокуратуры. По одному из них предприятию был назначен штраф за загрязнение моря, сейчас судовладелец его оспаривает.

Также компании «Кама Шиппинг» в суде отказали в получении дополнительных доказательств по делу о загрязнении моря у Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Речь идет о записи переговоров судна «Волгонефть-212» с системой управления движением судов с 3 по 15 декабря 2024 года и графике расстановки и движения кораблей. Всего после ЧП в Черном море к «Кама Шиппинг» поступило четыре иска от разных участников истории. Также свои требования к пермскому судовладельцу предъявило ФГБУ «Морспасслужба».

Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе. Часть мазута, находившегося на борту двух судов, попала в море.

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#Суд#Экология#Черное море
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