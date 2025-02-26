На пермского загрязнителя Черного моря подан еще один иск

Posted 26 февраля, 13:05
Published 26 февраля, 13:05
Modified 26 февраля, 13:11
Updated 26 февраля, 13:11
Краснодарское ООО «Марин Транс Юг» 24 февраля направило в арбитраж заявление в отношении пермского ООО «Кама Шиппинг», указывается в картотеке суда. Компания из Кубани занимается ликвидацией разлива нефтепродуктов. Иск пока не принят к производству, предмет иска также не уточняется.
По данным audit-it.ru, «Марин Транс Юг» зарегистрирована в городе Темрюк в 2022 году. Ранее предприятие участвовало в учениях, связанных с разливом нефти в порту «Кавказ». Росприроднадзор поставил удовлетворительную оценку и заключил, что у компании достаточно сил и средств для локализации максимально возможных объемов утечки нефтепродуктов.
Кроме того, по информации картотеки, Краснодарский арбитражный суд отказал пермскому судовладельцу в объединении в одно производство двух исков транспортной прокуратуры. По одному из них предприятию был назначен штраф за загрязнение моря, сейчас судовладелец его оспаривает.
Также компании «Кама Шиппинг» в суде отказали в получении дополнительных доказательств по делу о загрязнении моря у Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Речь идет о записи переговоров судна «Волгонефть-212» с системой управления движением судов с 3 по 15 декабря 2024 года и графике расстановки и движения кораблей. Всего после ЧП в Черном море к «Кама Шиппинг» поступило четыре иска от разных участников истории. Также свои требования к пермскому судовладельцу предъявило ФГБУ «Морспасслужба».
Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе. Часть мазута, находившегося на борту двух судов, попала в море.