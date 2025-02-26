На пермского загрязнителя Черного моря подан еще один иск

Также компании «Кама Шиппинг» в суде отказали в получении дополнительных доказательств по делу о загрязнении моря у Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Речь идет о записи переговоров судна «Волгонефть-212» с системой управления движением судов с 3 по 15 декабря 2024 года и графике расстановки и движения кораблей. Всего после ЧП в Черном море к «Кама Шиппинг» поступило четыре иска от разных участников истории. Также свои требования к пермскому судовладельцу предъявило ФГБУ «Морспасслужба».