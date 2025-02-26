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Posted 26 февраля, 06:43

Published 26 февраля, 06:43

Modified 26 февраля, 06:45

Updated 26 февраля, 06:45

Семье погибшего рабочего компания из Перми выплатила 2,4 млн. рублей

Пермская строительная компания выплатила семье погибшего рабочего компенсацию

26 февраля 2025, 06:43
Фото: 1MI.

Семье погибшего рабочего компания из Перми выплатила 2,4 млн. рублей

Сюжет
Приставы
Мужчина отбывал в компании исправительные работы.

Семье погибшего рабочего компания из Перми выплатила 2,4 млн. рублей. Мужчина погиб на производстве бетонных блоков, где отбывал исправительные работы, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Пермяк исполнял обязанности формовщика железобетонных изделий. В одну из рабочих смен пострадавшего намотало на барабан транспортерной ленты. Он скончался до приезда экстренных служб.

Проверка показала, что трагедия произошла из-за того, что работодатель не озаботился безопасными условиями труда. Родственники погибшего обратились в суд с требованием взыскать с организации компенсацию нравственных страданий, связанных с гибелью близкого человека.

Суд удовлетворили данный иск. При назначении суммы возмещения морального вреда был учтен факт того, что в действиях погибшего имелись нарушения: мужчина допустил контакт с движущимися и вращающимися частями ленточного конвейера. При этом вина юридического лица в произошедшем не отрицалась и не подвергалась сомнению. Суд постановил выплатить по 800 тыс. рублей каждому из четырех заявителей.

Организация-должник поторопилась исполнить решение суда. Компенсация в размере 2 млн 400 тысяч рублей взыскана в полном объеме и перечислена взыскателям.

5 февраля в Соликамске найден мертвым заключенный исправительной колонии №1. Врачи следов насилия на теле не нашли.

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#Происшествия#Суд#Приставы#Пермь
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