Пермская строительная компания выплатила семье погибшего рабочего компенсацию

Posted 26 февраля, 06:43
Published 26 февраля, 06:43
Modified 26 февраля, 06:45
Updated 26 февраля, 06:45
Семье погибшего рабочего компания из Перми выплатила 2,4 млн. рублей. Мужчина погиб на производстве бетонных блоков, где отбывал исправительные работы, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
Пермяк исполнял обязанности формовщика железобетонных изделий. В одну из рабочих смен пострадавшего намотало на барабан транспортерной ленты. Он скончался до приезда экстренных служб.
Проверка показала, что трагедия произошла из-за того, что работодатель не озаботился безопасными условиями труда. Родственники погибшего обратились в суд с требованием взыскать с организации компенсацию нравственных страданий, связанных с гибелью близкого человека.
Суд удовлетворили данный иск. При назначении суммы возмещения морального вреда был учтен факт того, что в действиях погибшего имелись нарушения: мужчина допустил контакт с движущимися и вращающимися частями ленточного конвейера. При этом вина юридического лица в произошедшем не отрицалась и не подвергалась сомнению. Суд постановил выплатить по 800 тыс. рублей каждому из четырех заявителей.
Организация-должник поторопилась исполнить решение суда. Компенсация в размере 2 млн 400 тысяч рублей взыскана в полном объеме и перечислена взыскателям.
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