Пермская строительная компания выплатила семье погибшего рабочего компенсацию

Суд удовлетворили данный иск. При назначении суммы возмещения морального вреда был учтен факт того, что в действиях погибшего имелись нарушения: мужчина допустил контакт с движущимися и вращающимися частями ленточного конвейера. При этом вина юридического лица в произошедшем не отрицалась и не подвергалась сомнению. Суд постановил выплатить по 800 тыс. рублей каждому из четырех заявителей.