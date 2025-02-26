Пермский край попал в топ-10 крупных регионов по скорости продажи вторичного жилья

На первом месте в списке самых больших регионов по скорости продажи квадратных метров в этом сегменте — Ростовская область. В среднем здесь продавцы реализуют жилье за 58 дней. Следом в топе идет Татарстан, где на продажу квартиры категории б-у уходит 79 дней. На третьей позиции — Нижегородская область со сроком 82 дня.