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Posted 26 февраля, 13:07

Published 26 февраля, 13:07

Modified 26 февраля, 13:09

Updated 26 февраля, 13:09

Пермский край попал в топ-10 крупных регионов по скорости продажи вторичного жилья

Пермский край попал в топ-10 крупных регионов по скорости продажи вторичного жилья

26 февраля 2025, 13:07
Фото: 1MI.
Прикамье занимает в рейтинге седьмое место и обгоняет соседей.

В Пермском крае хорошие показатели продажи квартир на вторичном рынке, к такому выводу пришли эксперты Аналитического центра «Домклик».

На первом месте в списке самых больших регионов по скорости продажи квадратных метров в этом сегменте — Ростовская область. В среднем здесь продавцы реализуют жилье за 58 дней. Следом в топе идет Татарстан, где на продажу квартиры категории б-у уходит 79 дней. На третьей позиции — Нижегородская область со сроком 82 дня.

Замыкают пятерку лидеров Новосибирская и Самарская область. В хвосте рейтинга оказались Волгоградская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург (124 дня). Пермский край стал седьмым с показателем 93 дня и на две позиции обошел Свердловскую область. В целом по стране срок реализации готовой квартиры составил чуть более трех месяцев, или сто дней.

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#Недвижимость#Экономика#Жилье
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