Пермский край попал в топ-10 крупных регионов по скорости продажи вторичного жилья

Posted 26 февраля, 13:07
Published 26 февраля, 13:07
Modified 26 февраля, 13:09
Updated 26 февраля, 13:09
В Пермском крае хорошие показатели продажи квартир на вторичном рынке, к такому выводу пришли эксперты Аналитического центра «Домклик».
На первом месте в списке самых больших регионов по скорости продажи квадратных метров в этом сегменте — Ростовская область. В среднем здесь продавцы реализуют жилье за 58 дней. Следом в топе идет Татарстан, где на продажу квартиры категории б-у уходит 79 дней. На третьей позиции — Нижегородская область со сроком 82 дня.
Замыкают пятерку лидеров Новосибирская и Самарская область. В хвосте рейтинга оказались Волгоградская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург (124 дня). Пермский край стал седьмым с показателем 93 дня и на две позиции обошел Свердловскую область. В целом по стране срок реализации готовой квартиры составил чуть более трех месяцев, или сто дней.