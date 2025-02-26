Пермский приют для кошек «Матроскин» снова выселяют

Posted 26 февраля, 01:58
Published 26 февраля, 01:58
Modified 26 февраля, 02:00
Updated 26 февраля, 02:00
Пермский приют для кошек «Матроскин» в очередной раз в поисках нового помещения. Ситуация осложняется отсутствием вариантов, соответствующих законодательству.
«Требования к земельным участкам очень строгие. Мы должны находиться на расстоянии не менее 150 м от жилых домов, что значительно ограничивает наши возможности и делает их почти невозможными в рамках заданных критериев. Мы понимаем, что после переезда нас снова проверит прокуратура, поэтому так тщательно подходим к выбору подходящего варианта», — цитирует ИА «Текст» руководителя приюта Галю Море.
В 2023 году здание приюта планировалось построить на ул. Бригадирская. Свою помощь предложил один из девелоперов. Однако участок выставили на торги почти за 12 млн рублей. Затем «Матроскин» нашел отдельно стоящее здание площадью 570 кв. м. за 8 млн. Здесь планировалось открыть не только приют, но и бассейн для реабилитации животных с проблемами и социальную ветеринарную клинику для бесплатного лечения и стерилизации бездомных животных.
Сейчас «Матроскин» располагается в «Доме грузчика». В 2023 году прокуратура потребовала выселить его оттуда, так как по новому законодательству, приюты не имеют права располагаться в жилых домах. С тех пор «Матроскин» активно ищет здание или участок, соответствующий требованиям закона об ответственном обращении с животными. Деньги на покупку нового помещения уже собраны и составляют 8 млн.