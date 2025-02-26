Пермский приют для кошек «Матроскин» снова выселяют

В 2023 году здание приюта планировалось построить на ул. Бригадирская. Свою помощь предложил один из девелоперов. Однако участок выставили на торги почти за 12 млн рублей. Затем «Матроскин» нашел отдельно стоящее здание площадью 570 кв. м. за 8 млн. Здесь планировалось открыть не только приют, но и бассейн для реабилитации животных с проблемами и социальную ветеринарную клинику для бесплатного лечения и стерилизации бездомных животных.