Певец Глеб Викторов имеет судимость за подделку водительских прав

Posted 26 февраля, 13:13
Published 26 февраля, 13:13
Modified 26 февраля, 13:15
Updated 26 февраля, 13:15
Музыкант оказался замешан в истории с фальшивыми водительскими правами. Согласно информации «Постньюс», в июне 2022 года он заказал поддельный документ через Telegram. Удостоверение было изъято сотрудниками ГИБДД в августе того же года. За это правонарушение Викторов получил два месяца ограничения свободы.
Примечательно, что при заказе фальшивого удостоверения артист попросил сделать номер идентичным его настоящим правам. Инцидент произошел в Москве, где автомобиль музыканта был остановлен полицией. Сотрудник ГИБДД заметил признаки подделки и изъял документ с соблюдением всех процессуальных норм и при понятых.
Экспертиза показала, что права были распечатаны на обычном принтере. В октябре 2022 года на суде Викторов признал свою вину.
По информации «Постньюс», это не единственный случай нарушения закона со стороны музыканта. В августе 2020 года его задержали за вождение в нетрезвом виде в Брянске. За это правонарушение суд лишил его прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
Спустя два года, в августе 2022-го, Викторов снова привлек внимание правоохранительных органов в Москве, будучи пойманным за рулем BMW без документов. За это он получил административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Похоже, что после окончания предыдущего наказания музыкант не смог сдать теорию или пройти медкомиссию, поэтому продолжил водить транспортное средство без законных оснований.
История вождения Викторова началась в 2014 году, когда он, достигнув совершеннолетия, впервые получил права. В 2019 году ему пришлось оформлять новое удостоверение, что, вероятно, связано с утратой предыдущего. Сейчас его автопарк включает в себя две машины — спортивный Porsche 911 Turbo S и Audi A6.