Певец Глеб Викторов имеет судимость за подделку водительских прав

По информации «Постньюс», это не единственный случай нарушения закона со стороны музыканта. В августе 2020 года его задержали за вождение в нетрезвом виде в Брянске. За это правонарушение суд лишил его прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.