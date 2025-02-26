По иску прокурора в арбитраже допросили бывшего пресс-секретаря Пермской гордумы

Posted 26 февраля, 07:52
Published 26 февраля, 07:52
Modified 26 февраля, 07:55
Updated 26 февраля, 07:55
Сегодня, 26 февраля, в Арбитражном суде Пермского края продолжилось рассмотрение иска прокуратуры к Гордуме и ООО «Центр деловой информации». Речь идет о признании незаконными семи муниципальных контрактов на информирование населения в СМИ между гордумой и ЦДИ, заключенных при наличии конфликта интересов.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, представитель ЦДИ Андрей Сачихин в начале заседания заявил два ходатайства. Во-первых, он попросил суд приобщить документы, свидетельствующие о том, что все спорные ходатайства были исполнены. Во-вторых, попросил допросить в суде свидетеля — бывшего пресс-секретаря думы Константина Шестакова.
Представитель прокуратуры Кристина Орлова возражала против приобщения документов. Например, она указала, что в качестве доказательств приложены в том числе и затраты ЦДИ на аренду помещения редакции, коммунальные услуги. При этом общество, считает прокурор, ведет активную коммерческую деятельность помимо исполнения муниципальных контрактов с думой. А значит данные документы никак не отражают затраты Центра на исполнение заказа по информированию о работе депутатов.
Юрист Сачихин в ответ на это заметил, что прокурор невнимательно ознакомилась с документами. По его словам, там представлены расчеты, какая доля коммунальных и иных затрат ложится на исполнение контракта ЦДИ с думой.
Также прокурор Кристина Орлова упомянула, что представленные в суд свидетельства никак не относятся к предмету иска — речь идет о расторжении коррупционных контрактов, резюмировала прокурор Орлова. Она напомнила, что ранее суды признали требование прокуратуры об увольнении Шестакова с формулировкой «в связи с утратой доверия». И речь в гражданском деле идет именно о спорных контрактах. Она уточнила, что 6 марта будет рассмотрена кассационная жалоба по иску к самому Шестакову. Решения первой и второй инстанций в Седьмом кассационном суде в Челябинске обжалует только он.
Судья Юлия Иванова приобщила с учетом мнения прокурора заявленные юристом ЦДИ уточнения к отзыву. Также суд счел возможным допросить свидетеля Шестакова.
Отвечая на вопросы юриста ЦДИ Шестаков сообщил, что он действительно исполнял полномочия контрактного управляющего в 2022 году, но никаких должностных инструкций контрактного управляющего у него не было. Также он заявил, что у него не было доступа к единой информационной системе и данные о закупках он туда не заносил. Шестаков заявил, что только оформлял служебные записки, в которых просил у руководителя аппарата думы организовать конкурс. Сам лично для подготовки закупок его «сотрудник Петров» отправлял запросы для получения коммерческих предложений от потенциальных исполнителей, а он сам формировал рамочное техзадание к аукционам. И принимал по акту в своей части работу подрядчиков: «Это не сложно. Нужно было удостовериться, есть публикация или ее нет».
«ЦДИ в числе других СМИ соответствовал параметрам конкурса, — считает Шестаков, — и любой участник мог заявляться на торги».
«Как вы могли оказать преференции ЦДИ?» — спросил Шестакова юрист Сачихин. «Никак», — ответил бывший пресс-секретарь гордумы.
Отвечая на вопросы прокурора Орловой, Шестаков ответил, что не скрывает, что знаком с учредителем ЦДИ Светланой Мазановой 30 лет, отношения у них дружеские. Также он никогда не отрицал, что они имеют общий дом и участок в Крыму. Но, по словам свидетеля, он всегда хотел жить на юге, нашел хорошее предложение и предлагал купить этот дом и другим людям.
«Отношения с Мазановой последнее время носят семейный характер», — еще раз подтвердил он, отвечая на вопросы прокурора.
На вопрос Орловой — отвечал ли он формально за закупки, Шестаков ответил, что был введен во время опроса в прокуратуре в 2023 году в заблуждение. Он действительно формально подписывал связанные с контрактами документы, но от его действий ничего не зависело и это он сейчас оспаривает в суде общей юрисдикции.
Также он заявил, что контрактный управляющий — не должность, а функционал, и эта деятельность не являлось единственной прямой обязанностью: «Моя работа — это информирование населения, а не проведение конкурсов». Он еще раз уточнил, что подписывал все документы по контрактам, но формировал эти документы «сотрудник Петров».
Также Константин Шестаков подтвердил тезис прокурора, что в 2015 году он уведомлял думу о конфликте интересов с Мазановой, но позднее этого не делал. «Почему вы позднее не отправляли уведомление о конфликте интересов?» — уточнила Кристина Орлова. «Я не считал нужным, работа велась законно. Я не знал, что гражданский брак — это иные близкие отношения, и также считается законом причиной для конфликта интересов», — ответил Шестаков.
Как сообщила после допроса суду прокурор Кристина Орлова, она поддерживает иск в полном объеме, поскольку основания не отпали и ответчик не отрицает наличие близких отношений с учредителем ЦДИ. «Нарушение антикоррупционного законодательства повлекли за собой нарушение закона о закупках. А доводы о том, что Шестаков исполнял функции контрактного управляющего формально — несостоятельны», — резюмировала прокурор.
Юрист Сачихин высказал свою позицию, он считает, что Шестаков не имел никакого отношения к формированию контрактов с ЦДИ и к правовой службе думы, которая объявляла госзакупки. «Все контракты полностью исполнены, — вновь уточнил юрист, — А ЦДИ не получал от этих контрактов прибыли. Кроме того, прокуратура никак не указала, в какой форме должна проводится реституция. Материалы в СМИ публиковались, людям платили зарплату, ЦДИ понес затраты, но никакой альтернативы реституции прокурор не предлагает».
После чего судья объявила перерыв в заседании до 11 марта. И попросил истца уточнить период начисления процентов, которые прокуратура просит взыскать с «Центра деловой информации» за пользование чужими деньгами. Всем сторонам велели подготовить к следующему заседанию по делу итоговые позиции.
30 января суд удовлетворил ходатайство пермского «Центра деловой информации» о частичной разблокировке банковских счетов. Издателю разрешили перечислять зарплату сотрудникам и совершать обязательные платежи.
Ранее по требованию прокуратуры суд наложил обеспечительные меры на банковские счета ЦДИ. Был наложен арест на денежные средства (в том числе — будущие поступления), находящиеся на расчетных счетах в пределах 31,3 млн рублей, сумму, которую прокуратура просит в своем иске взыскать в пользу бюджета Перми в качестве применения последствий признания незаконности сделок.
В прошлом году суды в двух инстанциях согласились с требованиями прокуратуры об увольнении начальника пресс-службы Константина Шестакова в связи с выявленным коррупционным нарушением. Прокуратура в начале 2024 года уличила его в конфликте интересов при заключении госконтрактов с ЦДИ, поскольку экс-чиновник состоял в близких отношениях с учредителем ЦДИ Светланой Мазановой.