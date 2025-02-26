По иску прокурора в арбитраже допросили бывшего пресс-секретаря Пермской гордумы

Отвечая на вопросы юриста ЦДИ Шестаков сообщил, что он действительно исполнял полномочия контрактного управляющего в 2022 году, но никаких должностных инструкций контрактного управляющего у него не было. Также он заявил, что у него не было доступа к единой информационной системе и данные о закупках он туда не заносил. Шестаков заявил, что только оформлял служебные записки, в которых просил у руководителя аппарата думы организовать конкурс. Сам лично для подготовки закупок его «сотрудник Петров» отправлял запросы для получения коммерческих предложений от потенциальных исполнителей, а он сам формировал рамочное техзадание к аукционам. И принимал по акту в своей части работу подрядчиков: «Это не сложно. Нужно было удостовериться, есть публикация или ее нет».