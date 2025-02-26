После нападение собак на жительницу Красновишерска задержали чиновницу

Чиновницу задержали по указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина. Следствием установлено, что должностными лицами муниципального казенного учреждения осуществляется ненадлежащая деятельность по обращению с животными без владельцев, вследствие чего 24 февраля у дома по ул. Толстого, 48, стая собак, состоящая из не менее девяти особей, напала на женщину 1949 года рождения. Пострадавшая госпитализирована.