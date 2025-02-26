После нападение собак на жительницу Красновишерска задержали чиновницу

Posted 26 февраля, 10:04
Published 26 февраля, 10:04
Modified 26 февраля, 10:06
Updated 26 февраля, 10:06
В Красновишерске после нападения собак на местную жительницу задержали директора муниципального казенного учреждения. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
Чиновницу задержали по указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина. Следствием установлено, что должностными лицами муниципального казенного учреждения осуществляется ненадлежащая деятельность по обращению с животными без владельцев, вследствие чего 24 февраля у дома по ул. Толстого, 48, стая собак, состоящая из не менее девяти особей, напала на женщину 1949 года рождения. Пострадавшая госпитализирована.
Сейчас следователи допрашивают подозреваемую. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
По данным «Ъ-Прикамье», задержанной является директор МКУ «Красновишерская управляющая компания». По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2021 года ее директором значится Ирина Шендель.