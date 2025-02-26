properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 10:04

Published 26 февраля, 10:04

Modified 26 февраля, 10:06

Updated 26 февраля, 10:06

После нападение собак на жительницу Красновишерска задержали чиновницу

После нападение собак на жительницу Красновишерска задержали чиновницу

26 февраля 2025, 10:04
Фото: Изображение Midjourney.
Директора муниципального предприятия подозревают в халатности.

В Красновишерске после нападения собак на местную жительницу задержали директора муниципального казенного учреждения. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Чиновницу задержали по указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина. Следствием установлено, что должностными лицами муниципального казенного учреждения осуществляется ненадлежащая деятельность по обращению с животными без владельцев, вследствие чего 24 февраля у дома по ул. Толстого, 48, стая собак, состоящая из не менее девяти особей, напала на женщину 1949 года рождения. Пострадавшая госпитализирована.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемую. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

По данным «Ъ-Прикамье», задержанной является директор МКУ «Красновишерская управляющая компания». По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2021 года ее директором значится Ирина Шендель.

Читайте также:
По делу об отравлении пермяков в пекарнях «Хлебница» задержали обвиняемыхПо факту нападения собак на женщину в Красновишерске возбуждено уголовное делоТроих парней из Октябрьского подозревают в изнасиловании 16-летней девочки
#Задержание#Уголовное дело#Бродячие собаки#Нападение собак#Халатность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика