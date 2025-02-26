Роспотребнадзор закрыл еще одну пекарню в Перми. Но это не та «Хлебница»

Posted 26 февраля, 11:06
Published 26 февраля, 11:06
Modified 26 февраля, 11:15
Updated 26 февраля, 11:15
Свердловский районный суд по требованию Роспотребнадзора на 30 суток приостановил деятельность пекарни «Хлебница» на Комсомольском проспекте, 60. Речь идет о торговой точке второй, представленной в Перми, сети пекарен, которой управляет ООО «Витрина» из Кирова.
Судья Татьяна Анищенко поддержала требования санитарного ведомства, выявившего в торговой точке нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст.6.6 КоАП РФ).
Это первый случай, когда Роспотребнадзор вышел с иском к кировской сети «Хлебниц», компания «Витрина» считается держателем франшизы на эти пекарни. В Перми и Краснокамске кировская сеть представлена 42 точками продаж. В открытых данных «СПАРК-Интерфакс» есть информация, что в январе 2025 года Роспотребнадзор вышел с проверками в сеть.
Ранее массовые нарушения выявляли в сети, которой управляет пермская предпринимательница Юлия Гагарина.
В январе 2025 года из-за массового отравления продукцией «Хлебниц» было возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг. Предпринимательнице Юлии Гагариной и исполнительному директору сети «Хлебница» Ксении Троицкой 11 января на два месяца назначили домашний арест. Их задержали накануне вечером и предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).