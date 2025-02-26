Роспотребнадзор закрыл еще одну пекарню в Перми. Но это не та «Хлебница»

Это первый случай, когда Роспотребнадзор вышел с иском к кировской сети «Хлебниц», компания «Витрина» считается держателем франшизы на эти пекарни. В Перми и Краснокамске кировская сеть представлена 42 точками продаж. В открытых данных «СПАРК-Интерфакс» есть информация, что в январе 2025 года Роспотребнадзор вышел с проверками в сеть.