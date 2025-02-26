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Posted 26 февраля, 11:06

Published 26 февраля, 11:06

Modified 26 февраля, 11:15

Updated 26 февраля, 11:15

Роспотребнадзор закрыл еще одну пекарню в Перми. Но это не та «Хлебница»

Роспотребнадзор закрыл еще одну пекарню в Перми. Но это не та «Хлебница»

26 февраля 2025, 11:06
Фото: properm.ru.
В Перми работают две сети «Хлебница», одна из представляет держателя франшизы из Кирова.

Свердловский районный суд по требованию Роспотребнадзора на 30 суток приостановил деятельность пекарни «Хлебница» на Комсомольском проспекте, 60. Речь идет о торговой точке второй, представленной в Перми, сети пекарен, которой управляет ООО «Витрина» из Кирова.

Судья Татьяна Анищенко поддержала требования санитарного ведомства, выявившего в торговой точке нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст.6.6 КоАП РФ).

Это первый случай, когда Роспотребнадзор вышел с иском к кировской сети «Хлебниц», компания «Витрина» считается держателем франшизы на эти пекарни. В Перми и Краснокамске кировская сеть представлена 42 точками продаж. В открытых данных «СПАРК-Интерфакс» есть информация, что в январе 2025 года Роспотребнадзор вышел с проверками в сеть.

Ранее массовые нарушения выявляли в сети, которой управляет пермская предпринимательница Юлия Гагарина.

В январе 2025 года из-за массового отравления продукцией «Хлебниц» было возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг. Предпринимательнице Юлии Гагариной и исполнительному директору сети «Хлебница» Ксении Троицкой 11 января на два месяца назначили домашний арест. Их задержали накануне вечером и предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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#Происшествия#Общество#Суд#Роспотребнадзор#Сальмонеллёз
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