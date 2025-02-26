«Ростелеком» оцифровал придомовую территорию одной из пермских многоэтажек

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Умный шлагбаум от „Ростелекома“ — это не просто технология, это ключ к безопасности и комфорту в многоквартирных домах, открывающий двери к уверенности и спокойствию жильцов. Шлагбаум срабатывает автоматически, когда распознает занесенные в базу автомобильные номера и изображение транспортного средства. Также можно открыть проезд в определенное время своему гостю и закрыть его после пребывания автомобиля на территории. Сервис обеспечивает надежный контроль доступа».