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Posted 26 февраля, 07:37

Published 26 февраля, 07:37

Modified 26 февраля, 07:39

Updated 26 февраля, 07:39

«Ростелеком» оцифровал придомовую территорию одной из пермских многоэтажек

«Ростелеком» оцифровал придомовую территорию одной из пермских многоэтажек

26 февраля 2025, 07:37
Фото: Ростелеком.
«Ростелеком» в Перми создал интеллектуальный двор.

Специалисты компании установили современный домофон, систему видеонаблюдения и умный шлагбаум на территории одного из домов в столице Прикамья. Все цифровые решения входят в состав платформы «Ростелеком Ключ». Ее разработали специально для обеспечения комфорта и безопасности жителей многоэтажек.

Отдельные цифровые решениями «Ростелеком Ключа» установлены уже в тысячах домов Перми. Самый популярный сервис у пермяков — «Умный домофон». Он делает доступ в дома комфортным и защищенным от проникновения хулиганов. Цифровое решение настроено на прием аудио- и видеовызовов, а также дистанционное открытие дверей из любой точки нашей страны.

Помимо «Умного домофона» в тройку лидеров по востребованности у пермяков вошли «Умный шлагбаум» и «Комплексное видеонаблюдение» от «Ростелеком Ключ».

«Умный шлагбаум» — это устройство, предназначенное для контроля и управления доступом во двор. Сервис может быть связан с системой видеонаблюдения, что позволит фиксировать приезжающие автомобили. Причем открывать и закрывать шлагбаум хозяин может, находясь где угодно, воспользовавшись приложением в смартфоне.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Умный шлагбаум от „Ростелекома“ — это не просто технология, это ключ к безопасности и комфорту в многоквартирных домах, открывающий двери к уверенности и спокойствию жильцов. Шлагбаум срабатывает автоматически, когда распознает занесенные в базу автомобильные номера и изображение транспортного средства. Также можно открыть проезд в определенное время своему гостю и закрыть его после пребывания автомобиля на территории. Сервис обеспечивает надежный контроль доступа».

Следующий сервис — «Комплексное видеонаблюдение». Оно позволяет с помощью камер осуществлять контроль разных локаций в многоквартирном доме и территории вокруг здания. Преимущества видеонаблюдения от «Ростелекома» — это онлайн-трансляция, запись видео, хранение информации в облаке до 60 суток, съемка в темноте и со звуком, наличие уведомлений, возможность для управляющей компании настраивать отдельный доступ для жителей. А пользователи могут просматривать видео с камер, расположенных в подъездах, на парковке и детской площадке, находясь в любой точке нашей страны.

Все сервисы платформы «Ростелеком Ключ» можно подключить и настроить не только в новых домах, но и во вторичном жилье. Подробнее узнать о системе можно на официальном сайте «Ростелеком Ключ» или по телефону 8 800 301 56 86.

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#Ростелеком#Технологии
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