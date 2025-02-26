Серебряный призер Пекинской Олимпиады из Перми выиграл чемпионат России

Posted 26 февраля, 06:13
Published 26 февраля, 06:13
Modified 26 февраля, 06:15
Updated 26 февраля, 06:15
В Чайковском на спорткомплексе «Снежинка» стартовал чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает региональное минспорта. В нем участвуют 150 спортсменов. Медали они разыграют на двух трамплинах разной высотности.
Минувшим днем лыжники состязались на трамплине К95. У мужчин лучший результат показал серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Евгений Климов. Также в 10-ку сильнейших вошел Максим Альчиков из Чайковского. У женщин победила Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга. Пермячка Ксения Каблукова стала пятой.
Сегодня за награды борются смешанные команды. Затем лыжники перейдут на большой трамплин К125. 1 марта в графике стоят соревнования в личном зачете, а 2 марта — командный старт среди мужчин. Пермский край представляют на стартах 15 спортсменов. Вход на комплекс во все дни мероприятий свободный.