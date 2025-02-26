Серебряный призер Пекинской Олимпиады из Перми выиграл чемпионат России

Сегодня за награды борются смешанные команды. Затем лыжники перейдут на большой трамплин К125. 1 марта в графике стоят соревнования в личном зачете, а 2 марта — командный старт среди мужчин. Пермский край представляют на стартах 15 спортсменов. Вход на комплекс во все дни мероприятий свободный.