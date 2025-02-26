Стало известно, сколько кошек и собак улетело из пермского аэропорта за границу

Posted 26 февраля, 13:04
Published 26 февраля, 13:04
Modified 26 февраля, 13:06
Updated 26 февраля, 13:06
С начала 2025 года за границу из пермского аэропорта улетели 19 собак и четыре кошки. Об этом сообщают в Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю.
С 1 января по 26 февраля 2025 года Управлением на основании заявок, поданных владельцами животных через систему Е-сert, по результатам анализа информации, указанной в ветеринарных свидетельствах и ветеринарных паспортах (проведённые вакцинаций и исследований на заразные болезни животных), оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз из Пермского края 25 животных — 19 собак, четырёх кошек — авиатранспортом за границу.
Странами назначения явились: Армения, Нидерланды, Израиль, Казахстан, Словения, Испания, Египет, Таиланд, Сербия, Турция, Вьетнам.
За аналогичный период 2024 года из региона авиатранспортом было отправлено 21 животное (16 собак и пять кошек) в Казахстан, Узбекистан, Турцию, Черногорию, Таиланд, Китай, Франция, Израиль, Италия.
В 2024 году через международный аэропорт «Пермь» перевезли около 10 видов разных животных.