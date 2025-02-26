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Posted 26 февраля, 13:04

Published 26 февраля, 13:04

Modified 26 февраля, 13:06

Updated 26 февраля, 13:06

С начала 2025 года за границу из Перми улетели 19 собак и 4 кошки

Стало известно, сколько кошек и собак улетело из пермского аэропорта за границу

26 февраля 2025, 13:04
Фото: 1MI.

С начала 2025 года за границу из Перми улетели 19 собак и 4 кошки

Данные с начала года приводит Россельхознадзор.

С начала 2025 года за границу из пермского аэропорта улетели 19 собак и четыре кошки. Об этом сообщают в Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю.

С 1 января по 26 февраля 2025 года Управлением на основании заявок, поданных владельцами животных через систему Е-сert, по результатам анализа информации, указанной в ветеринарных свидетельствах и ветеринарных паспортах (проведённые вакцинаций и исследований на заразные болезни животных), оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз из Пермского края 25 животных — 19 собак, четырёх кошек — авиатранспортом за границу.

Странами назначения явились: Армения, Нидерланды, Израиль, Казахстан, Словения, Испания, Египет, Таиланд, Сербия, Турция, Вьетнам.

За аналогичный период 2024 года из региона авиатранспортом было отправлено 21 животное (16 собак и пять кошек) в Казахстан, Узбекистан, Турцию, Черногорию, Таиланд, Китай, Франция, Израиль, Италия.

В 2024 году через международный аэропорт «Пермь» перевезли около 10 видов разных животных.

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#Пермь#Животные#Россельхознадзор#Транспорт
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