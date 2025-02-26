Стало известно, сколько кошек и собак улетело из пермского аэропорта за границу

С 1 января по 26 февраля 2025 года Управлением на основании заявок, поданных владельцами животных через систему Е-сert, по результатам анализа информации, указанной в ветеринарных свидетельствах и ветеринарных паспортах (проведённые вакцинаций и исследований на заразные болезни животных), оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз из Пермского края 25 животных — 19 собак, четырёх кошек — авиатранспортом за границу.