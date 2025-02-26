У четырех жителей Пермского края выявили очень заразный вирус

Posted 26 февраля, 04:13
Published 26 февраля, 04:13
Modified 26 февраля, 04:15
Updated 26 февраля, 04:15
В Пермском крае у четырех человек выявлен метапневмовирус. Это обнаружилось в ходе мониторинга циркулирующих вирусов в Пермском крае, пишет perm.aif.ru со ссылкой на завкафедрой эпидемиологии ПГМУ имени Е. А. Вагнера Ирину Фельдблюм.
«На минувшей неделе (17-23 февраля) метапневмовирус зарегистрировали в регионе впервые в этом эпидсезоне», — пояснила профессор. Метапневмовирус очень заразен. Он передаётся воздушно-капельным, реже бытовым путём.
Этот вирус может вызывать острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. Он особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Инфекция может проявляться как обычное ОРВИ: насморк, кашель, повышение температуры; трудности с дыханием.
Специфического лечения метапневмовирусных инфекций нет, лечение направлено на облегчение симптомов. Профилактика: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций. Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочем месте помогает снизить риск заражения.