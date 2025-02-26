В Бардымском округе похоронили погибшего в ходе СВО 54-летнего ветерана МВД

Ильхам Аптуков родился 26 марта 1970 года. Учился в Березниковской средней школе. В 1988–1990 гг. служил в рядах вооруженных сил СССР. С 1994 года по 2011 год служил в МВД. С 2013 года по 2024 год вел собственное сельское хозяйство.