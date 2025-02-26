В Бардымском округе похоронили погибшего в ходе СВО 54-летнего ветерана МВД

Posted 26 февраля, 05:43
Published 26 февраля, 05:43
Modified 26 февраля, 05:45
Updated 26 февраля, 05:45
В деревне Чалково Бардымского округа 25 февраля в последний путь проводили контрактника Ильхама Аптукова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.
Ильхам Аптуков родился 26 марта 1970 года. Учился в Березниковской средней школе. В 1988–1990 гг. служил в рядах вооруженных сил СССР. С 1994 года по 2011 год служил в МВД. С 2013 года по 2024 год вел собственное сельское хозяйство.
23 марта 2024 года подписал контракт и отправлен в зону проведения специальной операции.
Обстоятельств службы и гибели Аптукова чиновники не сообщают.
Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб 21-летний уроженец посёлка Усть Чёрная Алексей Дуброва.