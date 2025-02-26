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Posted 26 февраля, 05:43

Published 26 февраля, 05:43

Modified 26 февраля, 05:45

Updated 26 февраля, 05:45

В Прикамье 25 февраля простились с погибшим в ходе СВО 54-летним ветераном МВД

В Бардымском округе похоронили погибшего в ходе СВО 54-летнего ветерана МВД

26 февраля 2025, 05:43
Фото: ВКонтакте/Администрация Бардымского муниципального округа.

В Прикамье 25 февраля простились с погибшим в ходе СВО 54-летним ветераном МВД

Сюжет
Военная операция на Украине
Ильхам Аптуков подписал контракт в марте 2024 года.

В деревне Чалково Бардымского округа 25 февраля в последний путь проводили контрактника Ильхама Аптукова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.

Ильхам Аптуков родился 26 марта 1970 года. Учился в Березниковской средней школе. В 1988–1990 гг. служил в рядах вооруженных сил СССР. С 1994 года по 2011 год служил в МВД. С 2013 года по 2024 год вел собственное сельское хозяйство.

23 марта 2024 года подписал контракт и отправлен в зону проведения специальной операции.

Обстоятельств службы и гибели Аптукова чиновники не сообщают.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб 21-летний уроженец посёлка Усть Чёрная Алексей Дуброва.

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#Военная операция на Украине#Сво
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