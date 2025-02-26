В Чусовском округе в Пермском крае отремонтируют мост

Posted 26 февраля, 11:58
Published 26 февраля, 11:58
Modified 26 февраля, 12:00
Updated 26 февраля, 12:00
В Калино Чусовского запланирован капитальный ремонт моста через реку Новиковка, сообщает пресс-служба губернатора. Он находится на 17-м километре дороги «Чусовой — Калино — Верхнечусовские Городки».
На объекте разрушены плиты, пролетные конструкции пришли в негодность, проржавели металлические элементы. Кроме того, ширина дороги и тротуаров не отвечает стандартам. Мост стал небезопасен для пешеходов.
Рабочие снесут старую переправу и построят новую на этом же месте. На мосту уложат асфальт, расширят тротуар, обновят барьерные ограждения, перила и деформационные швы. Мост соединяет поселок Калино с другими населенными пунктами округа.