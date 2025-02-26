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Posted 26 февраля, 11:58

Published 26 февраля, 11:58

Modified 26 февраля, 12:00

Updated 26 февраля, 12:00

В Чусовском округе в Пермском крае отремонтируют мост

В Чусовском округе в Пермском крае отремонтируют мост

26 февраля 2025, 11:58
Фото: 1MI.
Жителям поселка Калино облегчат путь в соседние деревни.

В Калино Чусовского запланирован капитальный ремонт моста через реку Новиковка, сообщает пресс-служба губернатора. Он находится на 17-м километре дороги «Чусовой — Калино — Верхнечусовские Городки».

На объекте разрушены плиты, пролетные конструкции пришли в негодность, проржавели металлические элементы. Кроме того, ширина дороги и тротуаров не отвечает стандартам. Мост стал небезопасен для пешеходов.

Рабочие снесут старую переправу и построят новую на этом же месте. На мосту уложат асфальт, расширят тротуар, обновят барьерные ограждения, перила и деформационные швы. Мост соединяет поселок Калино с другими населенными пунктами округа.

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#Дороги#Строительство#Чусовой
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