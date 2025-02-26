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Posted 26 февраля, 06:15

Published 26 февраля, 06:15

Modified 26 февраля, 06:17

Updated 26 февраля, 06:17

В Пермском крае в феврале изъято 108 единиц оружия, 2570 патронов и 3 кг пороха

В феврале в ходе операции «Арсенал» в Пермском крае изъято 108 экземпляров оружия

26 февраля 2025, 06:15
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае в феврале изъято 108 единиц оружия, 2570 патронов и 3 кг пороха

Также полицейские конфисковали 2570 патронов различного калибра и более 3 кг пороха.

В ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги проходившей в средине февраля в регионе операции «Арсенал». Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Операция была направлена на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Сотрудниками полиции проверены свыше 1600 владельцев огнестрельного оружия и более 300 ранее судимых граждан, находящихся на учете в полиции, а также порядка 4 тыс. транспортных средств.

Из незаконного оборота изъято 108 единиц оружия, 2570 патронов различного калибра, более 3 кг пороха.

Полицейскими возбуждено 21 уголовное дело в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ по ст. 222, 222.1, 223 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявлено 35 административных правонарушений.

В начале февраля у жителя Юрлинского муниципального округа были изъяты два пистолета Макарова. Мужчина причастен к сбыту огнестрельного оружия, сообщают в УФСБ России по Пермскому краю.

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