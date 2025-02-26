В Перми эвакуировали школу из-за пожара в туалете

Posted 26 февраля, 06:31
Published 26 февраля, 06:31
Modified 26 февраля, 06:36
Updated 26 февраля, 06:36
Сегодня, в 10.30 поступило сообщение о пожаре в школе №37 на третьем этаже здания. Подписчики одного из пермских телеграм-каналов сообщили об эвакуации школьников.
Пожарные прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. Оказалось, горели туалетные кабинки. На фото видно, что обгорели перегородки и закоптился пол.
По сообщению МЧС, предварительная причина пожара — детская шалость.
Администрация школы пока не дала комментария корреспонденту Properm.ru.