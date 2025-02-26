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Posted 26 февраля, 06:31

Published 26 февраля, 06:31

Modified 26 февраля, 06:36

Updated 26 февраля, 06:36

В Перми эвакуировали школу из-за пожара в туалете

В Перми эвакуировали школу из-за пожара в туалете

26 февраля 2025, 06:31
Фото: МЧС.

В Перми эвакуировали школу из-за пожара в туалете

Сюжет
Школа
Из здания вывели 600 человек.

Сегодня, в 10.30 поступило сообщение о пожаре в школе №37 на третьем этаже здания. Подписчики одного из пермских телеграм-каналов сообщили об эвакуации школьников.

Пожарные прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. Оказалось, горели туалетные кабинки. На фото видно, что обгорели перегородки и закоптился пол.

По сообщению МЧС, предварительная причина пожара — детская шалость.

Администрация школы пока не дала комментария корреспонденту Properm.ru.

Фото: МЧС
#Происшествия#Пожар#Школа#Эвакуация детей
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