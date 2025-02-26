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Posted 26 февраля, 08:56

Published 26 февраля, 08:56

Modified 26 февраля, 11:24

Updated 26 февраля, 11:24

В Перми не смогли посадить майора, который продавал информацию об умерших

В Перми не смогли посадить майора, который продавал информацию об умерших

26 февраля 2025, 08:56
Фото: 1MI.

В Перми не смогли посадить майора, который продавал информацию об умерших

Сюжет
Возле кормушки
Гособвинение просило четыре года лишения свободы.

18 февраля был оглашен приговор по уголовному делу бывшего сотрудника пермской полиции Александра Турова. Свердловский районный суд признал подсудимого виновным по ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки за незаконные действия). Гособвинение просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком четыре года и оштрафовать на 500 тыс. рублей, сообщили Properm.ru в суде.

Приговором суда Турову назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и лишение права занимать должности в правоохранительных органах на два года, сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на источник в суде. Осужденный выплатит штраф в рассрочку по 40 тыс. ежемесячно, а также компенсирует сумму полученных взяток: 127 тыс. рублей.

На текущий момент приговор в силу не вступил, срок обжалования не истек. Факт противоправных действий выявлен сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее Properm.ru сообщали о бывшем сотруднике полиции, который за деньги передавал информацию об умерших ритуальной службе. Каждое такое сообщение стоило от 1 до 2 тыс. рублей.

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#Общество#Возле кормушки#Взятка#Взятка полицейским
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