В Перми не смогли посадить майора, который продавал информацию об умерших

Приговором суда Турову назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и лишение права занимать должности в правоохранительных органах на два года, сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на источник в суде. Осужденный выплатит штраф в рассрочку по 40 тыс. ежемесячно, а также компенсирует сумму полученных взяток: 127 тыс. рублей.