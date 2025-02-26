В Перми пересчитают грачей

За последние 40 лет численность грачей в Пермском крае уменьшилась в 20 раз. Ученые приступили к изучению причин такого сокращения, но предполагают, что дело в уменьшении распаханных земель, вырубке высоких гнездовых деревьев, ухудшении экологии и других антропогенных факторах.