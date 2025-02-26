properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 10:18

Published 26 февраля, 10:18

Modified 26 февраля, 10:20

Updated 26 февраля, 10:20

В Перми пересчитают грачей

В Перми пересчитают грачей

26 февраля 2025, 10:18
Фото: Kandinsky.

В Перми пересчитают грачей

Сюжет
Экология
Грачи стали птицами 2025 года.

Сегодня, 26 февраля, начался народный мониторинг грачевников. Об этом сообщает Пермское орнитологическое общество на своей странице Вконтакте. Любой желающий сможет передать информацию о месте гнездования птиц, старом или действующем, и поделиться своими наблюдениями с организаторами.

За последние 40 лет численность грачей в Пермском крае уменьшилась в 20 раз. Ученые приступили к изучению причин такого сокращения, но предполагают, что дело в уменьшении распаханных земель, вырубке высоких гнездовых деревьев, ухудшении экологии и других антропогенных факторах.

Союз охраны птиц России выбрал грача Птицей года-2025. Информацию о грачиных гнездовьях можно направлять через официальную группу общества В контакте.

Читайте также:
Пермская гордума вернула в состав Черняевского леса спорный участокВ Прикамье коммунальщики сливали стоки в рекуПутин назвал утонувший в Черном море пермский танкер миной замедленного действия Путин назвал утонувший в Черном море пермский танкер миной замедленного действия
#Пермь#Экология#Птицы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика