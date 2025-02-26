В Перми пересчитают грачей

Posted 26 февраля, 10:18
Published 26 февраля, 10:18
Modified 26 февраля, 10:20
Updated 26 февраля, 10:20
Сегодня, 26 февраля, начался народный мониторинг грачевников. Об этом сообщает Пермское орнитологическое общество на своей странице Вконтакте. Любой желающий сможет передать информацию о месте гнездования птиц, старом или действующем, и поделиться своими наблюдениями с организаторами.
За последние 40 лет численность грачей в Пермском крае уменьшилась в 20 раз. Ученые приступили к изучению причин такого сокращения, но предполагают, что дело в уменьшении распаханных земель, вырубке высоких гнездовых деревьев, ухудшении экологии и других антропогенных факторах.
Союз охраны птиц России выбрал грача Птицей года-2025. Информацию о грачиных гнездовьях можно направлять через официальную группу общества В контакте.