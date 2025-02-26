В Перми построят еще один мост

В Перми продолжается строительство второго этапа трассы «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной» от Грибоедова до моста через реку Чукулайка, сообщает краевой минтранс. Строители возведут еще один мост через Толожанку длиной почти 240 м. Так, пермякам будет проще добираться до микрорайонов Костарево и Ива, в частности, в ЖК «Погода».