В Перми построят еще один мост

Posted 26 февраля, 04:44
Published 26 февраля, 04:44
Modified 26 февраля, 05:32
Updated 26 февраля, 05:32
В Перми продолжается строительство второго этапа трассы «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной» от Грибоедова до моста через реку Чукулайка, сообщает краевой минтранс. Строители возведут еще один мост через Толожанку длиной почти 240 м. Так, пермякам будет проще добираться до микрорайонов Костарево и Ива, в частности, в ЖК «Погода».
Новый участок дороги будет четырехполосным, также планируется оборудовать велосипедные дорожки и тротуары. Генеральный подрядчик строительства — АО «Уралмостострой», проект разработали инженеры АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Его стоимость более 2 с половиной млрд рублей.
Добавим, также начались работы на новом участке ул. Строителей вдоль Транссиба. Отрезок свяжет площадь Гайдара с шоссе Космонавтов. Как сообщает ВЕТТА, сейчас рабочие готовят территорию для строительства. Участок планируют сдать через три года.