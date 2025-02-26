properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 04:44

Published 26 февраля, 04:44

Modified 26 февраля, 05:32

Updated 26 февраля, 05:32

В Перми построят еще один мост

В Перми построят еще один мост

26 февраля 2025, 04:44
Фото: Министерство транспорта Пермского края.
Новый дорожный объект свяжет Садовый с Костарево и Ивой.

В Перми продолжается строительство второго этапа трассы «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной» от Грибоедова до моста через реку Чукулайка, сообщает краевой минтранс. Строители возведут еще один мост через Толожанку длиной почти 240 м. Так, пермякам будет проще добираться до микрорайонов Костарево и Ива, в частности, в ЖК «Погода».

Новый участок дороги будет четырехполосным, также планируется оборудовать велосипедные дорожки и тротуары. Генеральный подрядчик строительства — АО «Уралмостострой», проект разработали инженеры АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Его стоимость более 2 с половиной млрд рублей.

Добавим, также начались работы на новом участке ул. Строителей вдоль Транссиба. Отрезок свяжет площадь Гайдара с шоссе Космонавтов. Как сообщает ВЕТТА, сейчас рабочие готовят территорию для строительства. Участок планируют сдать через три года.

Читайте также:
Мост на американский манер в Соликамске местные жители назвали колхозомХуснулин призвал власти Прикамья не забывать про дороги внутри населенных пунктовНа стройке еврейского центра у ДКЖ в Перми рухнули перекрытия. Что известно?
#Дороги#Строительство#Мост
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика