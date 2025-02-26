В Перми появится музей от дизайнеров Третьяковки. Показываем пространство и идею

«Сегодня музей пермских древностей самый популярный среди посетителей. У нас 85 тыс. посетителей в год. Он уже перерос свои возможности. Экспозиции занимают всего 450 кв. м, и мы представляем посетителям порядка 800 экспонатов, а с появлением нового пространства их число вырастет до 7 тыс. Сейчас много артефактов хранятся в фондах, мы ими гордимся и хотим поскорее распаковать чемоданы с динозаврами и вдвое повысить посещаемость», — рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.