В Перми появится музей от дизайнеров Третьяковки. Показываем пространство и идею

Posted 26 февраля, 08:57
Published 26 февраля, 08:57
Modified 26 февраля, 08:59
Updated 26 февраля, 08:59
Пермский краеведческий музей представил журналистам дизайн-концепцию нового музейного пространства «Пермский период». Оно будет занимать здание под литерой Д на «Заводе Шпагина». Сюда должны переехать отдел природы и «Детский музейный центр», пока они расположены на улицах Сибирской и Пермской.
Бывший ремонтный цех завода позволит вместить намного больше предметов, чем сейчас выставлено в музее пермских древностей.
«Сегодня музей пермских древностей самый популярный среди посетителей. У нас 85 тыс. посетителей в год. Он уже перерос свои возможности. Экспозиции занимают всего 450 кв. м, и мы представляем посетителям порядка 800 экспонатов, а с появлением нового пространства их число вырастет до 7 тыс. Сейчас много артефактов хранятся в фондах, мы ими гордимся и хотим поскорее распаковать чемоданы с динозаврами и вдвое повысить посещаемость», — рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.
Площадь «Пермского периода» составит 2 800 кв. м. Именно здесь расположится знаменитый пермский трогонтериевый слон, раскопки которого уже завершены. Это макет скелета древнего животного в полный рост, найденного в Оханском районе.
Музей включит несколько залов: формирования Земли и героев науки, «Пермское море», «Пещеры», «Ящеры». Зрители смогут увидеть доисторических животных пермского периода и тех, которые пришли им на смену, «совершая путешествие в времени». Кроме того, запланирован парк с растениями пермского периода, где высадят папоротники и гинкго. Работники музея намерены осуществить эту идею совместно с ботаническим садом ПГНИУ.
Один из авторов концепции пространства архитектор Дмитрий Барьюдин из бюро московского «Послезавтра» рассказал, как будет выглядеть интерьер музея: «Мы создадим несколько уровней обзора. Так, чтобы можно было подняться на балкон и посмотреть прямо в глаза мамонту. Предусмотрен и специальный пандус для маломобильных посетителей. Еще будет зона, посвященная космосу и сенсорная комната».
Раньше всех в «Пермском периоде» откроется «Детский музейный центр». Как рассказала заведующая учреждением Ульяна Есарева, его первая экспозиция будет посвящена теме почвы: «Это не только кладезь полезных ископаемых и дом для всего живого, это просто красиво! Мы придумали интерактивные игры для юных посетителей. Например, дети буду брать разные виды почвы и лепить из них фигурки или делать из почвы краски и рисовать».
Для нового музея разработан логотип. Он представляет девять кружков одинакового размера, которые символизируют девять золотых гвоздей Пермского периода. «Наш слоган — понятность, открытость, доступность. Музей создается абсолютно для всех. В одинаковой стилистике мы оформим пиктограммы на стенах, навигацию и сувенирную продукцию», — прокомментировал один из авторов дизайн-концепции Эдуард Белоусов.
Отметим, бюро «Белоусов и Корнилова» занимались ранее проектами для ведущих музеев страны: Третьяковской галереи, музея Щусева и заповедника в Царицыно.
Точная дата открытия нового музея по не известна. По словам министра культуры региона Аллы Платоновой, сроки зависят от конкурса по поиску подрядчика по строительству.