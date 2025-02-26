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Posted 26 февраля, 08:30

Published 26 февраля, 08:30

Modified 26 февраля, 08:30

Updated 26 февраля, 08:30

В Перми пройдет Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

В Перми пройдет Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

26 февраля 2025, 08:30
Фото: Владимир Горшков.
С 5 по 7 марта в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ поддержит проведение соревнований в рамках благотворительной программы „Уралхим“ — спорту».

В течение трех дней юные пловцы будут бороться за право представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге.

В первенстве региона примут участие юноши и девушки 11 — 13 лет с уровнем подготовленности не ниже третьего спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях 200 метров комплексным плаванием, 800 метров вольным стилем, 100 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4×50 метров всеми стилями плавания. Каждый участник сможет стартовать не более чем в четырех индивидуальных видах программы.

Фото: Владимир Горшков

Торжественное открытие соревнований состоится 5 марта в 11:50. В первые два дня первенства спортсмены определят сильнейших на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 800 м вольным стилем и в эстафетном плавании 4×50 вольным стилем. 7 марта пройдут заплывы на дистанциях 100 м вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине, а также комбинированная эстафета 4×50 м.

Фото: Владимир Горшков

Организаторы Первенства: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Прямая трансляция Первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Rutube (возрастное ограничение 6+).

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