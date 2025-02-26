В Перми пройдет Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

В первенстве региона примут участие юноши и девушки 11 — 13 лет с уровнем подготовленности не ниже третьего спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях 200 метров комплексным плаванием, 800 метров вольным стилем, 100 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4×50 метров всеми стилями плавания. Каждый участник сможет стартовать не более чем в четырех индивидуальных видах программы.