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Posted 26 февраля, 04:25

Published 26 февраля, 04:25

Modified 26 февраля, 05:46

Updated 26 февраля, 05:46

Пермякам мошенники предлагают пересчитать трудовой стаж за деньги

В Пермском крае появилась новая схема мошенничества с трудовым стажем

26 февраля 2025, 04:25
Фото: Яндекс Карты..

Пермякам мошенники предлагают пересчитать трудовой стаж за деньги

В Гострудинспекции рассказали, как быть в таких случаях.

В Пермском крае участились случаи мошенничества вокруг трудового стажа. О новой схеме сообщают в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Мошенники рассылают смс-сообщения с предложением перерасчета трудового стажа на платной основе.

В Гострудинспекции обращают внимание граждан, что ведомство не осуществляет рассылку смс-сообщений с предложением перерасчета трудового стажа на платной основе. Подобные сообщения имеют признаки мошеннических действий.

В случае получения таких писем, сообщение нужно отметить как спам и заблокировать отправителя.

В Пермском крае в 2024 году работодатели совершили более 15 тысяч нарушений трудового законодательства.

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