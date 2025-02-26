В Пермском крае появилась новая схема мошенничества с трудовым стажем

Posted 26 февраля, 04:25
Published 26 февраля, 04:25
Modified 26 февраля, 05:46
Updated 26 февраля, 05:46
В Пермском крае участились случаи мошенничества вокруг трудового стажа. О новой схеме сообщают в Государственной инспекции труда в Пермском крае.
Мошенники рассылают смс-сообщения с предложением перерасчета трудового стажа на платной основе.
В Гострудинспекции обращают внимание граждан, что ведомство не осуществляет рассылку смс-сообщений с предложением перерасчета трудового стажа на платной основе. Подобные сообщения имеют признаки мошеннических действий.
В случае получения таких писем, сообщение нужно отметить как спам и заблокировать отправителя.
В Пермском крае в 2024 году работодатели совершили более 15 тысяч нарушений трудового законодательства.