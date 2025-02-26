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Posted 26 февраля, 11:05

Published 26 февраля, 11:05

Modified 26 февраля, 11:07

Updated 26 февраля, 11:07

В Пермском крае с пассажиров автобуса незаконно взимали сервисный сбор

В Пермском крае с пассажиров автобуса незаконно взимали сервисный сбор

26 февраля 2025, 11:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Уфас
Антимонопольщики уличили автобусного перевозчика в нарушении закона о конкуренции.

УФАС нашло нарушения в деятельности компании «Ваш попутчик», сообщает пресс-служба управления. Перевозчик нарушал права пассажиров автобусного маршрута № 695 «Большая Соснова — Верещагино». Люди вынуждены были платить сбор 10% от стоимости билета.

Предприниматель объяснил, что таким образом покрывал расходы на кассовое оборудование и зарплату кассиров. Как напоминает ведомство, тарифы в общественном транспорте итак включают эти затраты. Поэтому дополнительные сборы за продажу билетов приводят к повторному учету расходов.

Сотрудники УФАС пришли к выводу, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке и навязывала потребителям невыгодные условия. Антимонопольщики предупредили предпринимателя о том, что он нарушил закон о защите конкуренции и теперь обязан прекратить заставлять платить пассажиров сервисный сбор.

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#Уфас#Автобус#Транспорт
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