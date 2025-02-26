В Пермском крае с пассажиров автобуса незаконно взимали сервисный сбор

Сотрудники УФАС пришли к выводу, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке и навязывала потребителям невыгодные условия. Антимонопольщики предупредили предпринимателя о том, что он нарушил закон о защите конкуренции и теперь обязан прекратить заставлять платить пассажиров сервисный сбор.