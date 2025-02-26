В Пермском крае с пассажиров автобуса незаконно взимали сервисный сбор

Posted 26 февраля, 11:05
Published 26 февраля, 11:05
Modified 26 февраля, 11:07
Updated 26 февраля, 11:07
УФАС нашло нарушения в деятельности компании «Ваш попутчик», сообщает пресс-служба управления. Перевозчик нарушал права пассажиров автобусного маршрута № 695 «Большая Соснова — Верещагино». Люди вынуждены были платить сбор 10% от стоимости билета.
Предприниматель объяснил, что таким образом покрывал расходы на кассовое оборудование и зарплату кассиров. Как напоминает ведомство, тарифы в общественном транспорте итак включают эти затраты. Поэтому дополнительные сборы за продажу билетов приводят к повторному учету расходов.
Сотрудники УФАС пришли к выводу, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке и навязывала потребителям невыгодные условия. Антимонопольщики предупредили предпринимателя о том, что он нарушил закон о защите конкуренции и теперь обязан прекратить заставлять платить пассажиров сервисный сбор.