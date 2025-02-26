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Posted 26 февраля, 13:07

Published 26 февраля, 13:07

Modified 26 февраля, 13:27

Updated 26 февраля, 13:27

В Прикамье осужден похититель 25 тонн чугунных труб

В Прикамье осужден похититель 25 тонн чугунных труб

26 февраля 2025, 13:07
Фото: 1MI.

В Прикамье осужден похититель 25 тонн чугунных труб

Он нанес ущерб предприятию почти на полмиллиона рублей.

В Соликамске состоялся суд по уголовному делу по в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении 25 тонн чугунных труб. Суд признал мужчину виновным по статье п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщает пресс-служба МВД.

Теперь соликамец должен будет компенсировать стоимость украденных труб и уплатить штраф в размере 110 тыс. рублей. Как пояснили Properm.ru в суде, стороны обвинения и защиты намерены обжаловать решение. Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что бывший слесарь из Соликамска похитил старые трубы на территории предприятия, где прежде работал. Мужчина трудился ежедневно на протяжении нескольких месяцев, распиливая трубопровод и вывозя его по частям. Органы МВД застали его с поличным на месте преступления.

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#Происшествия#Кража#Соликамск
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