В Прикамье осужден похититель 25 тонн чугунных труб

Ранее стало известно, что бывший слесарь из Соликамска похитил старые трубы на территории предприятия, где прежде работал. Мужчина трудился ежедневно на протяжении нескольких месяцев, распиливая трубопровод и вывозя его по частям. Органы МВД застали его с поличным на месте преступления.