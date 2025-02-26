В Прикамье выросли предложения по зарплате для работников производства

За год в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 12%. Наибольшее увеличение отмечается у электромонтажников (+27% — 54 тыс. рублей), у контролеров ОТК (+25% — 50 тыс. рублей), у инженеров по качеству (+20% — 60 тыс. рублей), у начальников производства (+18% — 70,5 тыс. рублей), у операторов станков ЧПУ (13% — 90 тыс. рублей).