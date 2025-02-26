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Posted 26 февраля, 04:53

Published 26 февраля, 04:53

Modified 26 февраля, 04:54

Updated 26 февраля, 04:54

В Пермском крае названы лидеры по зарплатным предложениям в сфере производства

В Прикамье выросли предложения по зарплате для работников производства

26 февраля 2025, 04:53
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае названы лидеры по зарплатным предложениям в сфере производства

За год в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 12%.

В Пермском крае отмечается рост зарплатных предложений для специалистов сферы производства, а также откликов на предложения работодателей. Об этом, на основе анализа вакансий, отмечает сервис по поиску работы Зарплата.ру.

За год в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 12%. Наибольшее увеличение отмечается у электромонтажников (+27% — 54 тыс. рублей), у контролеров ОТК (+25% — 50 тыс. рублей), у инженеров по качеству (+20% — 60 тыс. рублей), у начальников производства (+18% — 70,5 тыс. рублей), у операторов станков ЧПУ (13% — 90 тыс. рублей).

В производстве наметилась стабилизация ситуации. Рост числа вакансий относительно декабря минувшего года составил всего 4% при приросте числа откликов за год на 78%.

Как считают эксперты сервиса, зарплатные предложения в сфере в ближайшем будущем не будут расти такими же темпами как годами ранее. В сложившейся ситуации работодателям предстоит удержать специалистов, в том числе сохранить конкурентоспособные заработки.

Также эксперты отмечают, что дефицит кадров низкоквалифицированного рабочего персонала в некоторой мере смягчился в конце минувшего года, но спрос на узкие высококвалифицированные кадры сохраняется. В большинстве производственных профессий высокий порог входа, который требует необходимого опыта и квалификации.

В январе 2025 года в Пермском крае было открыто полторы тысячи вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тыс. рублей и выше. Треть таких вакансий (32%) — это работа курьерами.

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#Экономика#Зарплата#Зарплаты
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