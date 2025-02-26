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Posted 26 февраля, 14:29

Published 26 февраля, 14:29

Modified 26 февраля, 14:29

Updated 26 февраля, 14:29

В России производят препарат от ожирения и диабета

В России производят препарат от ожирения и диабета

26 февраля 2025, 14:29
Фото: 1MI.
Во всем мире регулярно появляются новые лекарства на основе семаглутида. В нашей стране производство импортозамещающего препарата «Велгия», созданного для людей с диабетом и избыточным весом, запустила российская компания «Промомед».

Мода на похудение набирает обороты. Возвращение к здоровому весу продвигают даже те, кто ещё недавно придерживался идеологии бодипозитива. Об этом пишет портал 56orb.ru.

Своими корнями она уходит в шестидесятые годы XX века, когда в Соединенных Штатах было развернуто движение за права полных людей. К началу нового тысячелетия бодипозитив стал частью массовой культуры, привлекая внимание медиа и соцсетей. Всё больше людей вдохновлялись историями бодипозитивных блогеров.

С появлением «Оземпика» — лекарственного препарата на основе семаглутида, рекомендованного для лечения сахарного диабета 2-го типа, — ситуация изменилась. Выяснилось, что данное средство помогает бороться с лишним весом. После этого многие звезды начали принимать его — сначала скрывая это, а после уже рассказывали об этом не стесняясь.

Специалисты по всему миру всё чаще диагностируют ожирение или диабет, поэтому увеличивается спрос, а вслед за ним и цены на новые методы их лечения. Для того чтобы препараты могли позволить себе все пациенты с подобным диагнозом, их стоимость должно регулировать государство. Это важный вопрос, так как борьба с лишним весом является профилактикой многих заболеваний, которые требуют дорогостоящего лечения. Это имеет огромное значение не только для людей, но и для Фонда обязательного медицинского страхования, который сможет сэкономить средства: здоровые сотрудники ценны для работодателей, так как они реже уходят на больничный, а производительность их труда выше.

Для нашей страны налаживание производства собственных препаратов на основе семаглутида является важным шагом на пути к здоровью нации. Тем более что расширение доступа к препаратам для борьбы с лишним весом приведет к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Дополнительный плюс еще и в том, что в некоторых случаях препараты на основе семаглутида, как выяснилось в ходе недавних исследований, помогают отказаться от вредных привычек.

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