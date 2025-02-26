В России производят препарат от ожирения и диабета

Специалисты по всему миру всё чаще диагностируют ожирение или диабет, поэтому увеличивается спрос, а вслед за ним и цены на новые методы их лечения. Для того чтобы препараты могли позволить себе все пациенты с подобным диагнозом, их стоимость должно регулировать государство. Это важный вопрос, так как борьба с лишним весом является профилактикой многих заболеваний, которые требуют дорогостоящего лечения. Это имеет огромное значение не только для людей, но и для Фонда обязательного медицинского страхования, который сможет сэкономить средства: здоровые сотрудники ценны для работодателей, так как они реже уходят на больничный, а производительность их труда выше.