В Соликамске в колонию пытались провезти крупную партию наркотиков

Сотрудниками оперативного отдела по имеющейся информации, совместно с сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю на КПП ИК-9 по допуску автотранспорта у 38-летнего осужденного (ст. 105 ч.2 и 162 ч.4) отбывающего наказание на участке колонии-поселения и завозившего продукты для нужд учреждения, в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято два свертка перемотанные прозрачным скотчем с наркотиками общей массой около 30 гр., которые он планировал передать другим осужденным в ИК-9.