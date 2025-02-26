В Соликамске в колонию пытались провезти крупную партию наркотиков

Posted 26 февраля, 13:56
Published 26 февраля, 13:56
Modified 26 февраля, 13:57
Updated 26 февраля, 13:57
Благодаря грамотным действиям сотрудников оперативно-режимных служб предотвращена попытка доставки наркотических веществ в ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю, что в Соликамске. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Сотрудниками оперативного отдела по имеющейся информации, совместно с сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю на КПП ИК-9 по допуску автотранспорта у 38-летнего осужденного (ст. 105 ч.2 и 162 ч.4) отбывающего наказание на участке колонии-поселения и завозившего продукты для нужд учреждения, в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято два свертка перемотанные прозрачным скотчем с наркотиками общей массой около 30 гр., которые он планировал передать другим осужденным в ИК-9.
Незамедлительно о данном происшествии было доложено руководству учреждения, а также в ГУФСИН России по Пермскому краю. Информация была передана в Отдел МВД России по Соликамскому городскому округу, в отношении осужденного П. возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п.Б, ч.3 ст. 228.1 УК РФ.
Вчера, 25 февраля, в Удмуртии был задержан 35-летний водитель автомобиля Chery. Сотрудники ГАИ обнаружили в машине четыре свертка, содержащих наркотическое вещество, общим весом 4 кг.