В зоне СВО погиб 28-летний пожарный-спасатель Вадим Почкин из Александровска

Posted 26 февраля, 02:32
Published 26 февраля, 02:32
Modified 26 февраля, 02:34
Updated 26 февраля, 02:34
В Александровске простились с 28-летним Вадимом Почкиным, погибшим на СВО. Он подписал контракт в августе прошлого года, сообщает местная администрация. Дату смерти чиновники не сообщают.
Вадим Почкин родился 29 сентября 1996 года в Александровске. Он с детства занимался музыкой, хорошо пел, во время учебы в школе активно участвовал в художественной самодеятельности, неоднократно становился победителем вокальных конкурсов различных уровней.
Девятый класс окончил в Пермском кадетском корпусе им. Суворова, еще два года доучивался в гимназии Александровска. В 2015 году ушел в армию, служил в Тихоокеанском флоте. Далее служил по контракту в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ в должности стрелка комендантского взвода. После службы долгое время работал пожарным-спасателем.
В августе 2024 года он подписал контракт и отправился в зону СВО. Во время обучения на территории ДНР был командиром группы. Обстоятельства гибели Почкина не раскрываются.