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Posted 26 февраля, 02:32

Published 26 февраля, 02:32

Modified 26 февраля, 02:34

Updated 26 февраля, 02:34

В зоне СВО погиб 28-летний пожарный-спасатель Вадим Почкин из Александровска

В зоне СВО погиб 28-летний пожарный-спасатель Вадим Почкин из Александровска

26 февраля 2025, 02:32
Фото: Администрация Александровского округа.
Сюжет
Военная операция на Украине
Обстоятельства его гибели неизвестны.

В Александровске простились с 28-летним Вадимом Почкиным, погибшим на СВО. Он подписал контракт в августе прошлого года, сообщает местная администрация. Дату смерти чиновники не сообщают.

Вадим Почкин родился 29 сентября 1996 года в Александровске. Он с детства занимался музыкой, хорошо пел, во время учебы в школе активно участвовал в художественной самодеятельности, неоднократно становился победителем вокальных конкурсов различных уровней.

Девятый класс окончил в Пермском кадетском корпусе им. Суворова, еще два года доучивался в гимназии Александровска. В 2015 году ушел в армию, служил в Тихоокеанском флоте. Далее служил по контракту в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ в должности стрелка комендантского взвода. После службы долгое время работал пожарным-спасателем.

В августе 2024 года он подписал контракт и отправился в зону СВО. Во время обучения на территории ДНР был командиром группы. Обстоятельства гибели Почкина не раскрываются.

Фото: Администрация Александровского округа
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#Военная операция на Украине#Сво#Некролог
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