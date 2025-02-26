В зоне СВО погиб 28-летний пожарный-спасатель Вадим Почкин из Александровска

Девятый класс окончил в Пермском кадетском корпусе им. Суворова, еще два года доучивался в гимназии Александровска. В 2015 году ушел в армию, служил в Тихоокеанском флоте. Далее служил по контракту в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ в должности стрелка комендантского взвода. После службы долгое время работал пожарным-спасателем.