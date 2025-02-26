Водителя с 4 килограммами запрещенных веществ задержали на подъезде к Прикамью

Posted 26 февраля, 10:36
Published 26 февраля, 10:36
Modified 26 февраля, 11:31
Updated 26 февраля, 11:31
Вчера, 25 февраля, в Удмуртии был задержан 35-летний водитель автомобиля Chery. Сотрудники ГАИ обнаружили в машине четыре свертка, содержащих наркотическое вещество, общим весом 4 кг, сообщает пресс-служба удмуртской МВД.
Мужчина занимался перевозками наркотиков из интернет-магазина, и найденные свертки вез из Подмосковья в Пермский край и Удмуртию для дальнейшего сбыта. Подозреваемый уже имел судимости.
Против курьера возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». Мужчина содержится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 20 лет лишения свободы.