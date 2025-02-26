Водителя с 4 килограммами запрещенных веществ задержали на подъезде к Прикамью

Против курьера возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». Мужчина содержится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 20 лет лишения свободы.