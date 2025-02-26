Все равно придется платить. PERMM проиграл суд об отмене взыскания

Posted 26 февраля, 06:37
Published 26 февраля, 06:37
Modified 26 февраля, 06:39
Updated 26 февраля, 06:39
В понедельник, 24 февраля, 17 арбитражный суд отказал пермскому музею в отмене судебного решения от 6 ноября 2024 года. PERMM должен будет выплатить бывшему арендодателю «Сатурн-Р» 5,2 млн рублей за ремонт здания на бульваре Гагарина, 24.
Музей свою апелляционную жалобу аргументировал тем, что владелец здания при составлении Акта о приемке-передаче здания в 2019 году знал о текущем состоянии здания, которое отличается от зафиксированного в договоре аренды. Арендодателю было известно о ремонте для нужд выставки, однако он отказался включать замечания в Акт, взяв риски на себя. PERMM счел это доказательством согласия с внесенными в здание изменениями.
Также музей обратил внимание суда на тот факт, что срок подачи иска истек, однако орган не принял это во внимание.
Напоминаем, государственный музей PERMM переехал в 2023 году в новое здание на ул. Крисанова, 4 (бывший автосалон Mercedes-Benz). Прежде музей занимал помещение ТЦ, которым владеет Александр Репин. Предприниматель не раз пытался продать здание, однако информации о смене собственника пока нет.