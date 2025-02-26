Все равно придется платить. PERMM проиграл суд об отмене взыскания

Музей свою апелляционную жалобу аргументировал тем, что владелец здания при составлении Акта о приемке-передаче здания в 2019 году знал о текущем состоянии здания, которое отличается от зафиксированного в договоре аренды. Арендодателю было известно о ремонте для нужд выставки, однако он отказался включать замечания в Акт, взяв риски на себя. PERMM счел это доказательством согласия с внесенными в здание изменениями.