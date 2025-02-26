Вы не поверите, но жители Усть-Качки продолжают судиться за свое жилье

«Управляющая компания „Усть-Качка сервис“ неплохо зарабатывает на жителях домов, которые не строила и не выкупала. Плату опять резко подняли в этом году. Средний месячный сбор коммунальной платы в 2024 году составил 1,9 млн рублей. Среднемесячный сбор в 2025 году составит 2,5 млн рублей. И если в 2024 году собрали со всех домов 23,8 млн рублей, то в 2025-м эта сумма будет уже больше 30 млн рублей. При этом никакого ремонта домов не производится.