Вы не поверите, но жители Усть-Качки продолжают судиться за свое жилье

Posted 26 февраля, 02:00
Published 26 февраля, 02:00
Modified 26 февраля, 02:00
Updated 26 февраля, 02:00
Кассационный суд РФ в скором времени рассмотрит дело пенсионера Виктора Тютерева из Усть-Качки. Он судится с ООО «Жилсервис Усть-Качка» за свою квартиру.
Пенсионер в 2021 году получил от ООО «Жилсервис Усть-Качка» копию свидетельства о том, что этому ООО принадлежит его 2-комнатная квартира. У него есть ордер, выданный администрацией Усть-Качкинского сельского поселения еще в 1999 году, конечно, он сам намеревался приватизировать свое жилье.
Виктор Тютерев обратился в суд. Выяснилось, что ООО «Жилсервис Усть-Качка» квартиры не покупало и не строило, но получило в собственность. В 2008 году совет директоров ЗАО «Курорт Усть-Качка» передал «Жилсервису Усть-Качка» в счет оплаты доли в уставном капитале жилой дом, в котором живет Виктор Тютерев. Захотели расплатиться жилым домом с живыми людьми в нем — и расплатились, и это не какие-то «лихие девяностые», а уже 2008 год!
По закону право собственности на имущество может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. ООО «Жилсервис Усть-Качка» получило право собственности на основании некого акта приема-передачи и протокола заседания Совета директоров ЗАО «Курорт Усть-Качка». Как эти бумаги могли стать законными основаниями для выдачи свидетельства о государственной регистрации права? В акте приема-передачи даже не указано, что в квартире живут люди (значит, есть обременение).
Дома оказались у курорта в уставном капитале, хотя включение жилищного фонда в качестве взноса в уставный капитал акционерного общества не допускалось Указом Президента России. Суды всех инстанций признали, что сделка незаконная, но ничего не смогли сделать для людей, не смогли восстановить справедливость из-за истечения сроков давности.
Виктор Тютерев просил суд отказать «Жилсервис Усть-Качка» в праве собственности на его квартиру, но суд не удовлетворил исковые требования пенсионера — на основании того, что у «Жилсервис Усть-Качка» есть зарегистрированное право собственности на квартиру!
«Хоть в лепешку расшибись!» — комментирует бывший глава Усть-Качки Василий Лузин. По его словам, акту приема-передачи квартиры неоткуда взяться, нет документов, на основании которых мог появиться этот акт.
«Когда я выходил с иском в суд, имея очень веские доказательства своей правоты, — продолжает Виктор Тютерев, — я не думал, что против меня, 73-летнего пенсионера, инвалида третьей группы, ополчится целая система по имени „Амакс“».
К захвату курорта «Усть-Качка» (его с помощью рейдерских методов «отжали» у профсоюзов) имеют отношение пермские и московские бизнесмены, Properm.ru не раз писал про них.
«В Пермском районе при активной поддержке бывшего главы администрации района Александра Кузнецова, более двадцати лет стоявшего у власти, администрация, прокуратура, суд и силовые органы объединились для борьбы с обычными людьми. Прокуратура рассказывает сказки о домах, построенных „профсоюзными предприятиями“ (такого понятия не существует), о захвате в „законную собственность“ коммерческими организациями заселенного государственного жилья, — продолжает Виктор Тютерев. — А суды сделали эти сказочки былью и отказывают жителям Усть-Качки в их законном конституционном праве. На данный момент я потерял свою квартиру, полученную на законных основаниях. Надежда на Кассационный суд РФ мала, но мы от нее не отказываемся».
Опять взвинтили цены на коммунальные услуги
Мало того, что у людей незаконно забрали их жилье, так над ними еще и издеваются длительное время — взвинчивают цены на жилищно-коммунальные услуги, заставляют платить за капремонт жилья, которое людям фактически не принадлежит, при этом не платят ни налоги на имущество, ни налоги на прибыль, ни аренду за землю под домами.
«Управляющая компания „Усть-Качка сервис“ неплохо зарабатывает на жителях домов, которые не строила и не выкупала. Плату опять резко подняли в этом году. Средний месячный сбор коммунальной платы в 2024 году составил 1,9 млн рублей. Среднемесячный сбор в 2025 году составит 2,5 млн рублей. И если в 2024 году собрали со всех домов 23,8 млн рублей, то в 2025-м эта сумма будет уже больше 30 млн рублей. При этом никакого ремонта домов не производится.
«Управляющая компания „Усть-Качка сервис“ принадлежит Дмитрию Золкину, он же владелец ресторана „Турист“ в Перми и ООО „Идеал“ в Усть-Качке (деятельность по организации отдыха и развлечений), руководитель управляющей компании — Наталья Пушкарева. Выручка компании за 2023 год составила 22,4 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 млн рублей.
Выручка ООО «Жилсервис Усть-Качка» за 2023 год составила 12,4 млн рублей, чистая прибыль — 2,6 млн рублей. Владелец — Сергей Перминов, ему принадлежит целый ряд разных ООО по всей стране. Руководитель компании — Сергей Завьялов, владеет частным охранным предприятием «Меркурий» (чистая прибыль за 2023 год — 10,4 млн рублей).