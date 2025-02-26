Житель Кузбасса оказался под угрозой тюремного срока за незаконное хранение оружия

Posted 26 февраля, 12:11
Published 26 февраля, 12:11
Modified 26 февраля, 12:13
Updated 26 февраля, 12:13
В Белово Кемеровской области возбуждены два уголовных дела в отношении 38-летнего мужчины, который незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает VSE42.ru со сслыкой на ГУ МВД по Кузбассу.
Полицейские обнаружили и изъяли у мужчины одноствольное и двуствольное охотничьи ружья, более 60 патронов различного калибра, а также около 110 граммов дымного пороха, который относится к взрывчатым веществам. По словам задержанного, он нашел оружие и боеприпасы на чердаке дома, купленного в 2023 году, но решил не сообщать об этом в правоохранительные органы.
Экспертиза подтвердила, что изъятые ружья являются огнестрельным оружием, а порох — взрывчатым веществом. В связи с этим на мужчину завели уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Этот случай стал очередным напоминанием о необходимости соблюдения законодательства в области оборота оружия и боеприпасов.