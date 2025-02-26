Житель Кузбасса оказался под угрозой тюремного срока за незаконное хранение оружия

Полицейские обнаружили и изъяли у мужчины одноствольное и двуствольное охотничьи ружья, более 60 патронов различного калибра, а также около 110 граммов дымного пороха, который относится к взрывчатым веществам. По словам задержанного, он нашел оружие и боеприпасы на чердаке дома, купленного в 2023 году, но решил не сообщать об этом в правоохранительные органы.