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Posted 26 февраля, 12:11

Published 26 февраля, 12:11

Modified 26 февраля, 12:13

Updated 26 февраля, 12:13

Житель Кузбасса оказался под угрозой тюремного срока за незаконное хранение оружия

Житель Кузбасса оказался под угрозой тюремного срока за незаконное хранение оружия

26 февраля 2025, 12:11
Фото: 1MI.
Полицейские обнаружили и изъяли у мужчины одноствольное и двуствольное охотничьи ружья, более 60 патронов различного калибра, а также около 110 граммов дымного пороха

В Белово Кемеровской области возбуждены два уголовных дела в отношении 38-летнего мужчины, который незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает VSE42.ru со сслыкой на ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские обнаружили и изъяли у мужчины одноствольное и двуствольное охотничьи ружья, более 60 патронов различного калибра, а также около 110 граммов дымного пороха, который относится к взрывчатым веществам. По словам задержанного, он нашел оружие и боеприпасы на чердаке дома, купленного в 2023 году, но решил не сообщать об этом в правоохранительные органы.

Экспертиза подтвердила, что изъятые ружья являются огнестрельным оружием, а порох — взрывчатым веществом. В связи с этим на мужчину завели уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Этот случай стал очередным напоминанием о необходимости соблюдения законодательства в области оборота оружия и боеприпасов.

#Происшествия#Кузбасс
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