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Posted 27 февраля, 03:10

Published 27 февраля, 03:10

Modified 27 февраля, 03:10

Updated 27 февраля, 03:10

Будет ли тепло в первые дни весны в Перми? Отвечают синоптики

Будет ли тепло в первые дни весны в Перми? Отвечают синоптики

27 февраля 2025, 03:10
Фото: properm.ru.
Уходящая зима радует жителей Пермского края температурными рекордами.

Метеорологи назвали новые температурные рекорды уходящей зимы, сообщил в своем канале «Опасные природные явления» профессор ПГНИУ Андрей Шихов. Они происходят под влиянием разрушающегося высотно-теплого антициклона сегодня на Северном и Среднем Урале.

Днем 26 февраля отмечался мощный дневной прогрев. Воздух нагрелся, поскольку приземная температурная инверсия разрушилась, а над ней располагался слой теплого и сухого воздуха с температурой выше 0˚С. В Североуральске максимальная температура составила +9,1˚, в Ивдели +8,8˚С (на 0,2˚С ниже абсолютного рекорда февраля, установленного в 2004 году). В Пермском крае было до +4,6˚С в Бисере (суточный рекорд тепла для 26 февраля), и до +2,7˚С в Кочево.

На юге края, где температурная инверсия была более мощная, днем местами было даже холоднее -5˚ (например в Ножовке -6,4˚). Сегодня антициклон разрушится окончательно, теплая воздушная масса будет вытеснена на северо-запад, и такого сильного дневного прогрева уже не будет.

Как сообщают в Пермском ЦГМС, сегодня, 27 февраля, ожидается теплая погода (на 2–5 °С выше обычного), в отдельных районах с небольшим снегом (в том числе в Перми). Ночью в северной и восточной частях региона будет формироваться туман и гололёдно-изморозевые отложения.

Ветер ночью северный, днём юго-западный, 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью -9…-4°С, в Перми около -6°С, на крайнем юге (Чернушинский, Октябрьский районы) -14…-12°С. Днём потеплеет до -3…+2°С, в Перми до -2°С.

По предварительному прогнозу, до 3 марта установится умеренно теплая погода с небольшими снегопадами.

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