Будет ли тепло в первые дни весны в Перми? Отвечают синоптики

Днем 26 февраля отмечался мощный дневной прогрев. Воздух нагрелся, поскольку приземная температурная инверсия разрушилась, а над ней располагался слой теплого и сухого воздуха с температурой выше 0˚С. В Североуральске максимальная температура составила +9,1˚, в Ивдели +8,8˚С (на 0,2˚С ниже абсолютного рекорда февраля, установленного в 2004 году). В Пермском крае было до +4,6˚С в Бисере (суточный рекорд тепла для 26 февраля), и до +2,7˚С в Кочево.